Louvre-Direktorin Laurence des Cars tritt zurück

„Wie ein Staat im Staat“

Der konservative Abgeordnete Alexandre Portier, der die nach dem Diebstahl eingesetzte Untersuchungskommission leitet, sagte dazu vergangene Woche, es gebe „eine Liste von Versäumnissen“: Der Louvre sei „wie ein Staat im Staat“, kritisierte Portier. Das Museum werde verwaltet, „als ob es niemandem Rechenschaft über die Verwendung öffentlichen Gelds ablegen müsste“, betonte er.