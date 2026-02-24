Einbruch und Schäden
Louvre-Direktorin Laurence des Cars tritt zurück
Nach dem Einbruch im Louvre und wegen weiterer Missstände hat die Direktorin des Museums ihren Rücktritt eingereicht. Wie der Élysée-Palast in Paris am Dienstag mitteilte, nahm Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Rücktrittsgesuch von Laurence des Cars an.
In Frankreichs berühmtesten Museum hatte es im vergangenen Oktober einen spektakulären Kronjuwelen-Diebstahl gegeben. Vier Männer hatten einen Teil der französischen Kronjuwelen im Materialwert von 88 Millionen Euro gestohlen. Die Beute wurde bis heute nicht gefunden.
Streiks, Wasserschaden, Ticketbetrug
In den vergangenen Monaten wurde das Museum zudem mehrfach bestreikt. Die Gewerkschaften fordern unter anderem mehr Wachpersonal und das Angehen überfälliger Renovierungsarbeiten.
Auch Wasserschäden und der Verdacht auf massiven Ticketbetrug hatten den Louvre in die Schlagzeilen gebracht. Eine Untersuchungskommission, die nach dem Juwelenraub eingesetzt wurde, bescheinigte „systemisches Versagen“.
„Wie ein Staat im Staat“
Der konservative Abgeordnete Alexandre Portier, der die nach dem Diebstahl eingesetzte Untersuchungskommission leitet, sagte dazu vergangene Woche, es gebe „eine Liste von Versäumnissen“: Der Louvre sei „wie ein Staat im Staat“, kritisierte Portier. Das Museum werde verwaltet, „als ob es niemandem Rechenschaft über die Verwendung öffentlichen Gelds ablegen müsste“, betonte er.
Nach dem Rücktritt von Direktorin Laurence des Cars dürfte auch der Rückzug von Kulturministerin Rachida Dati ins Haus stehen. Die Untersuchungskommission will dennoch beide befragen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.