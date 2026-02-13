Vorteilswelt
Kunst in Gefahr

Louvre erneut von Überschwemmung betroffen

Ausland
13.02.2026 17:39
Seit Monaten steht das Pariser Musée du Louvre wiederholt in den Schlagzeilen.
Seit Monaten steht das Pariser Musée du Louvre wiederholt in den Schlagzeilen.
Von krone.at

Erneut hat es im Pariser Musée du Louvre eine Überschwemmung gegeben – und das in einem Flügel mit großen Beständen.

Risse in der Decke, abgelöste Farbschicht: Eine genauere Begutachtung der Kunstwerke laufe, gab das Museum gegenüber der dpa bekannt. Die Überschwemmung ereignete sich demnach in der Nacht zu Freitag. Das Leck sei noch in der Nacht gestoppt worden.

Zu dem Vorfall kam es den Informationen zufolge im Denon-Flügel mit großen Beständen italienischer und französischer Malerei. Dabei sei eine Deckenmalerei aus dem Jahr 1819 beschädigt worden.

Defektes Heizungsrohr
Nach Angaben des Louvre wurde die Überschwemmung durch ein defektes Heizungszuleitungsrohr in einem Technikraum verursacht. Die betroffenen Räume blieben zunächst geschlossen.

Bereits vor rund zwei Monaten hatte eine Überschwemmung in der Bibliothek der Ägyptischen Altertümer Bücher und Dokumente beschädigt.

Lesen Sie auch:
Zehn Jahre lang agierte offenbar die Betrügerbande.
Mehrere Festnahmen
Louvre: Groß angelegter Ticketbetrug aufgeflogen
12.02.2026
„Werden trocknen“
Wasserschaden im Louvre: Hunderte Werke beschädigt
07.12.2025

Raub und Betrug
Im Oktober vergangenen Jahres wurden bei einem Einbruch Juwelen im Wert von 88 Millionen Euro gestohlen. Erst am Freitag wurde zudem der Verdacht eines millionenschweren Betrugs im Zusammenhang mit dem Ticketverkauf öffentlich.

Ausland
13.02.2026 17:39
