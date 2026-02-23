Aktivisten hängen Bild von Andrew in den Louvre

Besondere Aufmerksamkeit erhielt bei den Briten am Sonntagabend der Auftritt von Thronfolger Prinz William und dessen Frau Kate bei der Verleihung der britischen Filmpreise. Der Sohn von Charles – und Neffe von Andrew - wurde gefragt, ob er das vielfach ausgezeichnete Drama „Hamnet“ bereits gesehen habe. „Ich muss in einer ziemlich ruhigen Verfassung sein, und das bin ich im Moment nicht“, antwortete William. Er spare sich den Film auf.