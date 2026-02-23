Teheran: „Reagieren auch auf begrenzten Angriff“

Neue Gespräche am Donnerstag

Omans Außenminister Badr Albusaidi sagte, die Gespräche würden am Donnerstag in Genf „mit einem positiven Schub wieder aufgenommen, um noch einen Schritt weiterzugehen für den Abschluss eines Deals“. Das US-Militär hat seine Präsenz in der Golfregion bereits massiv ausgeweitet. Im Juni 2025 hatten die USA an der Seite Israels im Zwölf-Tage-Krieg gegen den Iran eingegriffen und Atomanlagen bombardiert. US-Präsident Donald Trump drohte vor wenigen Tagen erneut mit einem „begrenzten Militärangriff“, falls es im Atomstreit zu keiner Einigung kommen sollte. Zudem setzte er der Führung eine Frist bis Anfang März.