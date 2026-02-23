Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EU warnt vor Krieg

Teheran: „Reagieren auch auf begrenzten Angriff“

Außenpolitik
23.02.2026 16:05
Das US-Militär hat seine Präsenz in der Golfregion verstärkt.
Das US-Militär hat seine Präsenz in der Golfregion verstärkt.(Bild: AFP/DANIEL KIMMELMAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die iranische Führung hat die US-Regierung ein weiteres Mal vor jeder Art von Angriff gewarnt. „So etwas wie einen begrenzten Angriff gibt es meines Erachtens nicht (...)“, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, am Montag. US-Präsident Donald Trump droht dem Land seit Wochen mit einer Militärintervention.

0 Kommentare

In der vergangenen Woche kamen die beiden Konfliktparteien in der Schweiz erneut zu indirekten Verhandlungen zusammen. Anfang Februar hatte es eine erste Gesprächsrunde unter Vermittlung des Oman gegeben. Das Weiße Haus drängt auf eine Einigung zum iranischen Atomprogramm und auf die Einstellung des Raketenprogramms. Die iranische Führung besteht jedoch darauf, dass sich die Gespräche ausschließlich auf die Atomfrage und das Aufheben der Sanktionen gegen das Land beschränken.

Der Iran habe in seiner Geschichte noch nie kapituliert, sagte Baghaei jetzt. „Wenn die USA uns angreifen, dann haben wir jedes Recht, uns zu verteidigen“, hatte zuvor auch Außenminister Abbas Araqchi am Sonntag gesagt. Er sehe aber „gute Chancen“, den Konflikt auf diplomatischem Weg zu lösen. „Wir setzen unsere Verhandlungen fort, arbeiten an den Elementen eines Abkommens und an einer ersten Textversion“, sagte Araqchi.

Lesen Sie auch:
An der Amirkabir-Universität für Technologie in Teheran prügelten sich demonstrierende Studenten ...
Prügeleien an Unis
Iran: Proteste gegen das Regime wieder aufgeflammt
23.02.2026
Keine „Kapitulation“
Trump wundert sich über „Härte“ des Iran
22.02.2026

Neue Gespräche am Donnerstag
Omans Außenminister Badr Albusaidi sagte, die Gespräche würden am Donnerstag in Genf „mit einem positiven Schub wieder aufgenommen, um noch einen Schritt weiterzugehen für den Abschluss eines Deals“. Das US-Militär hat seine Präsenz in der Golfregion bereits massiv ausgeweitet. Im Juni 2025 hatten die USA an der Seite Israels im Zwölf-Tage-Krieg gegen den Iran eingegriffen und Atomanlagen bombardiert. US-Präsident Donald Trump drohte vor wenigen Tagen erneut mit einem „begrenzten Militärangriff“, falls es im Atomstreit zu keiner Einigung kommen sollte. Zudem setzte er der Führung eine Frist bis Anfang März.

„Wir brauchen nicht noch einen Krieg in dieser Region“, kommentierte EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Montag. Der Iran sei so schwach wie nie zuvor. Diese Chance sollte genutzt werden, um eine diplomatische Lösung zu finden. Indiens Regierung ist offenbar wenig optimistisch: Sie rief ihre Bürgerinnen und Bürger bereits dazu auf, den Iran zu verlassen. Das hat aber wohl auch mit den erneut aufflammenden Protesten zu tun, da Teheran dagegen mit voller Härte vorgeht, Demonstrierende einsperren und hinrichten lässt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
23.02.2026 16:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
In Mexiko haben Drogenbanden Chaos gestiftet.
Urlaubsorte brennen
Mexiko: Tod von Drogenboss entfacht Gewaltinferno
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.335 mal gelesen
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
166.084 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
157.946 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3490 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen
739 mal kommentiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende gibt es in Österreich nicht.
Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
Ist das erlaubt?
Rechtliche Differenzen bei Eiltempo-Doppelbudget
EU warnt vor Krieg
Teheran: „Reagieren auch auf begrenzten Angriff“
Ärger über Ministerium
Migration: Burgenland-SPÖ ortet „Drüberfahren“
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Geheime Unterlagen
Was beim Putschversuch in Spanien wirklich geschah
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf