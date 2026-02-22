Trump wundert sich über „Härte“ des Iran

Witkoff: „Warum sind sie nicht auf uns zugekommen?“

„Ich will nicht das Wort ,frustriert‘ benutzen, weil er weiß, dass er zahlreiche Alternativen hat, aber er ist neugierig, warum sie nicht – ich will nicht ,kapituliert‘ sagen, aber warum sie nicht kapituliert haben“, erklärte Trumps Sondergesandter Steve Witkoff in einem Interview mit Trumps Schwiegertochter Lara Trump im Sender Fox News. „Unter all diesem Druck, angesichts der Seestreitkräfte dort drüben – warum sind sie nicht auf uns zugekommen?“, führte der Sondergesandte weiter aus. Es sei „irgendwie hart“, die iranische Führung zum Einlenken zu bewegen.