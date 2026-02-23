Iran: Proteste gegen das Regime wieder aufgeflammt

Prügeleien am Campus

Ein Doktorand an der Sharif-Uni, die im Iran als Elite-Hochschule gilt, bestätigte zahlreiche neue Demonstrationen. Er erklärte, dass auch politische Differenzen an den Universitäten für neue Spannungen gesorgt hätten. Am Wochenende kam es auf dem Campus einiger Hochschulen zu Zusammenstößen zwischen Mitgliedern der paramilitärischen Basidsch-Organisation und Studierenden. Die Basidsch-Miliz ist eine Teilorganisation der berüchtigten Revolutionsgarden, die maßgeblich für die Unterdrückung von Protesten verantwortlich ist.