Nur ein Bundesland war noch besser als Vorarlberg

Rädler mit Gold und Blech

Während Izzi im Snowboardcross seinen zweiten Coup landen konnte und damit zum ersten Vorarlberger wurde, der bei zwei Spielen Gold holt, sorgte Ariane Rädler dafür, dass auch die VSV-Alpinen wie schon vor vier Jahren ganz oben am Podest standen. Ihr Triumph in der Team-Kombi – mit der Niederösterreicherin Kathi Huber – war sicher eine der größten rot-weiß-roten Überraschungen. Das „Sahnehäubchen“ verpasste „Ari“ im Super-G nur hauchdünn – gerade einmal 0,01 Sekunden fehlten der 31-Jährigen auf Bronze.