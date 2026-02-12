Ab 13.45 Uhr: Entscheidung im Snowboard-Cross

„Nimmt große Last von den Schultern“

„Ich bin als Olympiasieger hergekommen und werde auch als Olympiasieger wieder gehen. Das nimmt mir eine große Last von den Schultern“, sagte Hämmerle, der in der Vorwoche mit einer Erkältung zu kämpfen hatte. Beflügelt von den erfolgreichen Alpin-Snowboard-Kollegen Benjamin Karl (Gold) und Sabine Payer (Silber) wollen sich Hämmerle und Dusek im Livigno Snow Park ebenfalls Glänzendes umhängen.