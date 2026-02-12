Ab 13.45 Uhr: Entscheidung im Snowboard-Cross

Heute kämpfen bei den Olympischen Spielen die Snowboard-Crosser um Medaillen.Mit sportkrone.at sind Sie ab 13.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Mit den goldenen Erinnerungen an den Olympiasieg vor vier Jahren und damit deutlich befreiter geht Snowboard-Crosser Alessandro Hämmerle an den Start. Gemeinsam mit dem Niederösterreicher Jakob Dusek bildet der Vorarlberger in Livigno ein schlagkräftiges Duo, das die Medaillen ins Visier nimmt. Bei der Weltcup-Generalprobe sammelten Ex-Weltmeister Dusek mit einem Sieg und Hämmerle (2.) reichlich Selbstvertrauen.
„Nimmt große Last von den Schultern“
„Ich bin als Olympiasieger hergekommen und werde auch als Olympiasieger wieder gehen. Das nimmt mir eine große Last von den Schultern“, sagte Hämmerle, der in der Vorwoche mit einer Erkältung zu kämpfen hatte. Beflügelt von den erfolgreichen Alpin-Snowboard-Kollegen Benjamin Karl (Gold) und Sabine Payer (Silber) wollen sich Hämmerle und Dusek im Livigno Snow Park ebenfalls Glänzendes umhängen.
Besonders freute sich Hämmerle mit seiner engeren Landsfrau Ariane Rädler, die sich zur überraschenden Olympiasiegerin in der Ski-Teamkombination gekrönt hatte. „Ariane bringt etwas heim nach Vorarlberg, das ist auch eine Erleichterung.“
