Rodeln: Winkt in Team-Staffel nächste Medaille?

Angesichts eines „Riesenschnitzers“ im ersten Lauf, den man ebenfalls auf Rang drei beendet hatte, sei „nach vorne nicht mehr viel, viel mehr“ gegangen, betonte Egle. Für sie und Kipp sind es die ersten olympischen Spiele, ein neues Gefühl, mit dem man erst umzugehen lernen müsse. „Olympia ist wieder etwas anderes, da spielen die Nerven extrem mit. Es war seit Monaten ein bissl ein Gefühlskarussell. Ich merke einfach, wie viel Druck jetzt abfällt.“ Kipp konnte das nur bestätigen: „Jetzt im Moment möchte ich mich einfach hinhocken und schlafen gehen.“