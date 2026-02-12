Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab 18.30 Uhr LIVE

Rodeln: Winkt in Team-Staffel nächste Medaille?

Olympia
12.02.2026 14:25
Jonas Müller
Jonas Müller(Bild: AP/Aijaz Rahi)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Können Österreichs Rodler die nächste Medaille in der Team-Mixed-Staffel holen? Wir berichten live ab 18.30 Uhr – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Die Rodlerinnen und Rodler haben Österreichs Medaillenkonto bei den Olympischen Spielen in Italien am Mittwoch um zwei auf nunmehr acht aufgestockt. Mit Thomas Steu/Wolfgang Kindl holten im Doppelsitzer-Bewerb in Cortina d‘Ampezzo zwei „alte Hasen“ Silber, bei den Frauen eroberten mit Selina Egle/Lara Kipp zwei Olympia-Debütantinnen Bronze. Österreichs Rodel-Abordnung hält damit nach Jonas Müllers Silber im Einsitzer bei dreimal Edelmetall.

  In beiden Rennen konnten Italiens Athletinnen und Athleten den Heimvorteil ideal ausspielen. Bei den Männern schoben sich Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner im zweiten Lauf noch auf Platz eins vor, lagen schließlich 0,068 Sekunden vor Steu/Kindl und 0,090 Sek. vor den Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt. Die US-Halbzeitführenden Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa fielen auf Rang sechs zurück. Auch bei den Frauen triumphierten mit Andrea Vötter/Marion Oberhofer zwei Südtirolerinnen. Sie rangierten in der Endabrechnung 0,120 Sek. vor dem deutschen Duo Dajana Eitberger/Magdalena Matschina und 0,259 Sek. vor Egle/Kipp.

Steu und Kindl bejubelten ihre jeweils dritten Medaillen
Der 37-jährige Kindl, der am Montag in der Früh noch per Video der Geburt seines zweiten Kindes beigewohnt hatte, entschädigte sich für seinen achten Platz im Einsitzer am Sonntag und holte nach den Silbernen in Peking 2022 (Einsitzer, Team-Staffel) sein drittes olympisches Edelmetall. „Eine unglaubliche Woche. Ich war sehr enttäuscht nach dem Einsitzer. Ich habe mir sehr gute Chancen ausgerechnet. Ich habe es aber gut geschafft, einen Haken drunter zu setzen. Cool, dass der Hundertstelkrimi gut für uns ausgegangen ist“, sagte Kindl im ORF.

Lesen Sie auch:
Sportkrone-Interview
Olympia-Silber, Familie und ein besonderer Zuseher
12.02.2026
Für Medaillenhelden
Auf der Silber-Party im Hotel galt Alkoholverbot
12.02.2026
Olympisches Rodeln
Silber und Bronze für unsere Doppelsitzer
11.02.2026
Gold für Deutschland
Rodeln: Jonas Müller holt die Silbermedaille
08.02.2026

  Auch für den 32-jährigen Steu, mit dem inzwischen zurückgetretenen Lorenz Koller 2022 in Peking Dritter im Doppelsitzer und an der Seite u.a. Kindls „Silberner“ in der Team-Staffel, war es die dritte olympische Medaille. „Extrem geil“, befand Steu. „Uns sind zwei super Läufe gelungen, wir haben alles aus uns rausgeholt. Die Italiener waren einfach um sechs Hundertstel stärker, das akzeptieren wir so. Wir sind megahappy mit dem Ergebnis“, gab der Vorarlberger an und versprach angesichts der am Donnerstag (18.30 Uhr) anstehenden Team-Staffel schaumgebremstes Feiern an: „Es wird reguliert eskaliert.“

Ihre guten Trainings nicht ganz umsetzen konnten Juri Gatt/Riccardo Schöpf als Elfte (+0,829). „Der Speed hätte gepasst, bis zum groben Fehler im ersten Lauf waren wir gut dabei“, resümierte Schöpf. „Schade, im Training hat es sehr gut funktioniert. Aber wir sind jung, wir können bei den nächsten Olympischen Spielen wieder aufzeigen.“

Druckabfall bei Egle/Kipp: „Bedeutet total viel“
Bei den Frauen wurden Egle/Kipp ihrem guten Ruf gerecht – auch wenn es nicht zum ganz großen Wurf reichte und Vötter/Oberhofer durchaus etwas überraschend triumphierten. Die ÖRV-Asse errangen nach WM-Gold 2024 und 2025 ihren größten Erfolg. „Die Medaille bedeutet total viel. Wir können stolz auf uns sein, die ganze Saison so konstant zu fahren“, meinte die 23-jährige Egle. Gemeinsam mit ihrer gleich alten Partnerin führt sie die Weltcupwertung an, 2024/25 hatten die beiden diese bereits für sich entschieden.

  Angesichts eines „Riesenschnitzers“ im ersten Lauf, den man ebenfalls auf Rang drei beendet hatte, sei „nach vorne nicht mehr viel, viel mehr“ gegangen, betonte Egle. Für sie und Kipp sind es die ersten olympischen Spiele, ein neues Gefühl, mit dem man erst umzugehen lernen müsse. „Olympia ist wieder etwas anderes, da spielen die Nerven extrem mit. Es war seit Monaten ein bissl ein Gefühlskarussell. Ich merke einfach, wie viel Druck jetzt abfällt.“ Kipp konnte das nur bestätigen: „Jetzt im Moment möchte ich mich einfach hinhocken und schlafen gehen.“

Am Donnerstag kann Österreich zum Abschluss der Rodel-Bewerbe in der Team-Staffel noch einmal nachlegen. Neben Müller und Steu/Kindl sowie Egle/Kipp wird Rot-Weiß-Rot dort durch Lisa Schulte vertreten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
12.02.2026 14:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
215.171 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.438 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
164.785 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1270 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
853 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
732 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Olympia
Im Snowboard-Cross
Gold und Bronze für ÖSV-Duo Hämmerle und Dusek!
Olympia-Super-G
Rädler Vierte: „Es gibt Schlimmeres auf der Welt“
Ab 18.30 Uhr LIVE
Rodeln: Winkt in Team-Staffel nächste Medaille?
Das gab‘s noch nie
Brignone schreibt mit Gold-Fahrt Geschichte
Olympische Spiele
Langlauf: Tereas Stadlober über 10 km Siebente
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf