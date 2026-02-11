LIVE ab 17 Uhr: Doppelsitzer fahren um Medaillen!

Die Nerven werden eine große Rolle spielen, sagte Egle. „Es muss alles zusammenpassen und auch Glück dabei sein. Wir wollen die Atmosphäre genießen und zeigen, was wir draufhaben.“ Den Druck von außen spüre sie, erklärte Kipp, aber sie versuche, sich selber keinen zu machen. Die Aufgaben wurden alle gemacht, der Plan war so angelegt, dass „wir zu den Spielen den Peak von den Kraftwerten haben“. Bei Olympia zu sein, sei ein unglaubliches Gefühl, es sei überwältigend. Und umso besser, dass man viel zu tun habe, so könne man diesen Stress wegschieben. Die größte Konkurrenz kommt mit Dajana Eitberger/Magdalena Matschina aus Deutschland, die Europameisterinnen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal müssen zuschauen, da nur ein Schlitten pro Nation zugelassen ist.