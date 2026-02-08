Entscheidung bei den Rodel-Herren ab 17 Uhr

Jetzt LIVE: WAC gleicht gegen den GAK aus
Entscheidung bei den Rodel-Einsitzern: Heute stehen die Läufe drei und vier an, Jonas Müller liegt nach dem ersten Tag als Zweiter voll auf Medaillenkurs. Mit sportkrone.at sind Sie ab 17 Uhr live dabei.
Hier gibt es den Liveticker:
Der Vorarlberger hat 0,162 Sekunden Rückstand auf den deutschen Halbzeitführenden Max Langenhan. Dritter ist Dominik Fischnaller aus dem Gastgeberland (+0,298). Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl rangieren auf sechs und sieben.
Langenhan fuhr am Samstag auf der neuen Olympiabahn in beiden Läufen jeweils Streckenrekord, nur Müller bot dem einigermaßen Paroli und hielt den Abstand auf den deutschen Weltmeister in Grenzen.
