Alpine Teamkombi der Damen – ab 10.30 Uhr LIVE

Gute Mischung mit Alt und Jung

Österreichs Slalomläuferinnen trainierten am Montag in Toblach. Nach der Kombi werden sie die Vorbereitung auf das Spezialevent in der Heimat fortsetzen, es erfolgt also eine doppelte Anreise zu den Winterspielen. Die 24-jährige Debütantin Lisa Hörhager („Miri wird das gut machen“) bildet als „Generations Duo“ mit Mirjam Puchner (33) ein Gespann. Auch diese hat die Nervosität, die sie im Vorjahr bei der WM erlebte, noch präsent. „Weil man nicht nur für sich selbst verantwortlich ist. Ich freue mich mega, es ist eine gute Mischung mit Alt und Jung. Lisa geht immer ans Limit. Das ist wichtig.“