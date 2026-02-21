Graz-Boss Jerich: Diese KAC-Cracks wollte er haben

Hunderte KAC-Fans ziehen am Sonntag im Grazer „Bunker“ wieder eine „Rote Wand“ hoch. Und wenn dann wieder gesungen wird, ’Herbert, wink amol’ – dann weiß der 99ers-Präsident, der hoch oben in seiner luxuriösen Loge thront, was zu tun ist. „Dann wink ich halt“, sagt Boss und Mäzen Herbert Jerich lachend. „Man darf nicht immer alles so ernst nehmen.“