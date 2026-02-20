Vorteilswelt
Was Sie nun tun können

Asbestalarm: Action ruft Spielzeugfigur zurück!

Österreich
20.02.2026 11:19
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Action)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die in Österreich von Action angebotenen „Stretch Squad Figuren“ werden zurückgerufen. Es wurde festgestellt, dass die Füllung einzelner Figuren Spuren von Asbest enthalten kann. 

Konkret handelt es sich um die Produkte „Stretch Squad dehnbare Figur“ (1 Stück) und „Stretch Squad Figuren“ (4 Stück).

Um diese Produkte handelt es sich:

Produktname und Marke: „Stretch Squad dehnbare Figur" (1 Stück) und „Stretch Squad Figuren" (4 Stück)
Produktname und Marke: „Stretch Squad dehnbare Figur“ (1 Stück) und „Stretch Squad Figuren“ (4 Stück).(Bild: Action)

„Gesundheitsrisiko“
„Wenn das Produkt beschädigt wird und die Füllung austritt, kann dies ein Gesundheitsrisiko darstellen“, betont das Unternehmen. Action ruft auch die einzelnen „Stretch Squad Figuren“ zurück, da diese ebenfalls Asbest enthalten könnten. Dieser Artikel wird aktuell aber noch untersucht.

Kunden erhalten vollständigen Kaufpreis zurück
Bei Action handelt es sich um die Artikelnummer: 3209338 und 3202066. Beide Artikel wurden zwischen dem 22. April 2024 und dem 13. Februar 2026 verkauft. Kunden erhalten eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises. Ein Kaufbeleg ist für die Rückgabe nicht erforderlich.

Produktsicherheitsrückruf

  • Produktname und Marke: „Stretch Squad dehnbare Figur „ (1 Stück) und „Stretch Squad Figuren“ (4 Stück)
  • Action-Artikelnummer: 3209338, 3202066 Verkaufszeitraum: 22. April 2024 bis 13. Februar 2027
  • EAN-Code/Hersteller-Code: 
    5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885

Falls Personen im Besitz der Artikel sind, ist die Nutzung umgehend einzustellen. „Wir bitten darum, das Produkt bzw. die Produkte in eine beliebige Action-Filiale in der Nähe zurückzubringen“, so das Unternehmen. 

Lesen Sie auch:
Die Taskforce rät zu Sanierungsmaßnahmen bei belastetem Material.
Vorerst Entwarnung
Asbestgefahr: Gewissheit bringt erst das Frühjahr
19.02.2026
Eltern verunsichert
Asbest in Spielsand: Grüne fordern Konsequenzen
19.02.2026
Krebserregend
Asbest in Spielsand für Kinder nachgewiesen
19.02.2026

Asbest auch in Spielsand für Kinder nachgewiesen
Zuvor wurden in Österreich bereits die von Woolworth angebotenen Spielfiguren „Stretcherz Slammerz“ aus dem gleichen Grund zurückgerufen. Zudem steht nach Probeziehungen in mehreren Ländern, u. a. den Niederlanden, aus China importierter Spielsand im Verdacht, teilweise mit Asbest verunreinigt zu sein.

Österreich
20.02.2026 11:19
