Asbestalarm: Action ruft Spielzeugfigur zurück!

Die in Österreich von Action angebotenen „Stretch Squad Figuren“ werden zurückgerufen. Es wurde festgestellt, dass die Füllung einzelner Figuren Spuren von Asbest enthalten kann.
Konkret handelt es sich um die Produkte „Stretch Squad dehnbare Figur“ (1 Stück) und „Stretch Squad Figuren“ (4 Stück).
Um diese Produkte handelt es sich:
„Gesundheitsrisiko“
„Wenn das Produkt beschädigt wird und die Füllung austritt, kann dies ein Gesundheitsrisiko darstellen“, betont das Unternehmen. Action ruft auch die einzelnen „Stretch Squad Figuren“ zurück, da diese ebenfalls Asbest enthalten könnten. Dieser Artikel wird aktuell aber noch untersucht.
Kunden erhalten vollständigen Kaufpreis zurück
Bei Action handelt es sich um die Artikelnummer: 3209338 und 3202066. Beide Artikel wurden zwischen dem 22. April 2024 und dem 13. Februar 2026 verkauft. Kunden erhalten eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises. Ein Kaufbeleg ist für die Rückgabe nicht erforderlich.
Falls Personen im Besitz der Artikel sind, ist die Nutzung umgehend einzustellen. „Wir bitten darum, das Produkt bzw. die Produkte in eine beliebige Action-Filiale in der Nähe zurückzubringen“, so das Unternehmen.
Asbest auch in Spielsand für Kinder nachgewiesen
Zuvor wurden in Österreich bereits die von Woolworth angebotenen Spielfiguren „Stretcherz Slammerz“ aus dem gleichen Grund zurückgerufen. Zudem steht nach Probeziehungen in mehreren Ländern, u. a. den Niederlanden, aus China importierter Spielsand im Verdacht, teilweise mit Asbest verunreinigt zu sein.
