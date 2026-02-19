Asbest in Spielsand: Grüne fordern Konsequenzen

Ausmaß der Gefahr noch nicht klar

Im Fokus der internationalen Berichte steht Sand für Spieltische und zum Basteln, aber auch sogenannter kinetischer Sand. Ob und in welchem Ausmaß Gesundheitsrisiken für Kinder bestehen, die mit diesen Produkten spielen, ist noch ungeklärt. In Belgien rief die Regierung bereits dazu auf, Verkauf und Gebrauch des betroffenen Sands zu stoppen und warnte Eltern vor möglichen Gefahren.