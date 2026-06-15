Wir sind Meister: die Titelträger im Überblick

Bezirksliga Ost: SVG Uderns

Letzte Saison noch biederer Mittelständler (7. mit 40 Punkten), legte Uderns 2025/26 einen kräftigen Gang zu. Und profitierte in der letzten Runde vom Aschau-Umfaller in Wildschönau (0:4).

Erste Klasse Ost: SV Kirchbichl Juniors

Zum „Kehraus“ noch ein überzeugendes 5:0 gegen den Zweiten Buch – was die Klasse der Juniors in dieser Saison eindrucksvoll unterstreicht. Ganz nach dem Motto „lasst die Jugend an die (Fußball-)Macht“.

Erste Klasse West: SV Nordkette

Zweiter Titel in Folge! Die Innsbrucker durften nur gut zwölf Monate nach ihrem größten Vereinserfolg schon wieder feiern – mit Bengalen und noch mehr Schampus! Ein Ende des Erfolgslaufs ist kaum in Sicht...