Wir sind Meister: die Titelträger im Überblick

Dramatik bis zur letzten Minute, Rekorde für die Ewigkeit und etliche Sensationen! Das Unterhaus hatte 2025/26 vieles zu bieten: Für die Aktiven, Trainer, Funktionäre und Fans! Die „Tiroler Krone“ schließt sich den Glückwünschen an, präsentiert zum Abschluss eine Foto-Parade aller 14 Meister.
Alle Meister im Überblick:
Regionalliga Tirol: WSG Tirol Juniors
Letzte Runde, ultimativer Showdown – und die jüngste Truppe aller Klubs zeigte sich wie „alte Füchse“ mit Nervenstärke! Damit konnten die Juniors das Ziel von Manuel Ludwiger finalisieren. Und dürfen sich in der neu geschaffenen Arlbergliga präsentieren und beweisen.
Tiroler Liga Frauen: SVG Alpbachtal
Klar, mit einer Jessica De Zordo (Torschützenkönigin mit 39 Treffern, im Schnitt 2,29!) zählt man immer zum Favoritenkreis – aber das die SVG in Tirols höchster Damen-Klasse einen derart souveränen Start-Ziel-Sieg feiert (nur nach Runde eins war man ex aequo mit den Innsbrucker Vereinen SVI und Wilten), war doch zumindest eine kleine Überraschung. Und konnte damit die Vorherrschaft des SVI und von Mittelgebirge Ost durchbrechen.
Tiroler Liga: SV Absam
Der Abschluss war vielleicht etwas „unschön“ (2:6 gegen Haiming) – was aber der samstägigen Meisterparty in Absam keinen Abbruch tat! Auch beim Feiern machte die Schrott-Truppe gute Figur.
Landesliga Ost: SK Jenbach
Nach der Hälfte der Saison lag die Truppe von Lukas Pfurtscheller noch stattliche fünf Zähler hinter Tabellenführer Erl – mit dem Sieg in Erl (Runde 17) drehte Jenbach aber auf, darf sich nun mit einem Respektabstand auf Platz eins sonnen!
Landesliga West: SK Rum
Die Freude war eine sehr stille – denn einer von ihnen, Keeper Niklas Seelaus, verunglückte kurz vor dem 21. Geburtstag am 4. Juni tödlich. Der Meistertitel wurde daher von seinen Rumer Kameraden ihrem „Niko“ gewidmet.
Gebietsliga Ost: FC Bad Häring
„Arbeiten“ hieß es bis zum Schluss – und das erledigten die Jungs zur vollsten Zufriedenheit von ihrem Coach Gerhard Gratt: 9:0 in Hopfgarten, anschließend zurück ins Heimstadion zum Freibier für alle!
Gebietsliga West: SU Inzing
Die Defensive gewinnt bekanntlich Meisterschaften! Was sich Inzing im heurigen Fußball-Jahr zum Credo machte: Nur zwei Niederlagen in 26 Partien – damit der ungefährdete Marsch zum Meistertitel.
Bezirksliga Ost: SVG Uderns
Letzte Saison noch biederer Mittelständler (7. mit 40 Punkten), legte Uderns 2025/26 einen kräftigen Gang zu. Und profitierte in der letzten Runde vom Aschau-Umfaller in Wildschönau (0:4).
Erste Klasse Ost: SV Kirchbichl Juniors
Zum „Kehraus“ noch ein überzeugendes 5:0 gegen den Zweiten Buch – was die Klasse der Juniors in dieser Saison eindrucksvoll unterstreicht. Ganz nach dem Motto „lasst die Jugend an die (Fußball-)Macht“.
Erste Klasse West: SV Nordkette
Zweiter Titel in Folge! Die Innsbrucker durften nur gut zwölf Monate nach ihrem größten Vereinserfolg schon wieder feiern – mit Bengalen und noch mehr Schampus! Ein Ende des Erfolgslaufs ist kaum in Sicht...
Zweite Klasse Ost: FC Oberndorf
Niemand in Tirol hatte einen besseren Punkteschnitt (2,808), niemand schoss mehr Tore: Verdienter als Oberndorf setzte sich niemand die Krone auf!
Zweite Klasse Mitte: SV Stans II
Absam II hoffte nach der Pleite in Stans vor gut acht Tagen (1:4) vergeblich – weil sich der neue Leader die Butter nicht mehr vom Titel-Brot nehmen ließ!
Zweite Klasse West: SV Zams II
Benjamin Nagele versetzte sein Team ins Ekstase: Mit seinem Goldtreffer in Seefeld (52.) hielt die zweite Zammer Truppe Grins bis zum Schluss auf Distanz.
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