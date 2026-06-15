Kfz-Lehrling nach Urlaub zu Recht entlassen

Seit Februar 2024 lernte ein junger Salzburger in einem Betrieb den Beruf des Kraftfahrzeugtechnikers. Gegenüber den Ausbildnern kündigte er an, nach der Berufsschule im Sommer Urlaub machen zu wollen. Einen Antrag stellte er nicht – die Urlaubs-Tage waren auch nicht konkret vereinbart worden. Dennoch ging der Lehrling am 8. Juli auf Urlaub, reiste dazu in den Kosovo. Kurz vor seiner Abreise schrieb er seinem Arbeitgeber noch eine WhatsApp, dass er bis zum 18. Juli außer Landes sei.