Für diese Geste wird jetzt WM-Ausschluss gefordert

Als die Kameras das Video-Schiedsrichter-Studio einfingen, war zu sehen, wie Evans mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis formte und die übrigen Finger ausstreckte. Im Internet wurde daraufhin der Vorwurf laut, der Australier habe eine sogenannte „White-Power“-Geste gezeigt. Die Handbewegung wird seit einigen Jahren von rechtsextremen Gruppen und Anhängern der White-Power-Bewegung als Erkennungszeichen missbraucht. Die drei ausgestreckten Finger sollen dabei ein „W“ darstellen, während Kreis und Handgelenk zusammen als „P“ interpretiert werden.