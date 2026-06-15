Auweia! Potapova muss auch in Berlin aufgeben

Doch offenbar ist die Neo-Österreicherin noch immer nicht ganz fit. Sie trat zwar in Berlin zu ihrer Auftaktpartie gegen Ex-Landsfrau Ekaterina Alexandrowa an, war jedoch offensichtlich nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Sie schnupperte zwar anfangs sogar an einem möglichen Break, doch danach lief nichts mehr zusammen. Nach nur 27 Minuten verlor Potapova den ersten Satz 1:6.