Auweia! Potapova muss auch in Berlin aufgeben

Nach ihrer sensationellen Sandplatzsaison läuft es bei Österreichs Tennis-Ass Anastasia Potapova auf Rasen leider gesundheitlich alles andere als gut. Nachdem sie schon vergangene Woche in s‘Hertogenbosch aufgeben musste, beendete sie auch ihr Auftaktmatch in Berlin vorzeitig.
Nach ihrem Achtelfinal-Aus in den Niederlanden am Donnerstag hatte Potapova noch beruhigt. „Ich habe mir vor einigen Tagen eine Krankheit eingefangen, leider ist es über Nacht schlechter geworden“, schien es sich um nichts Gravierendes zu handeln.
Doch offenbar ist die Neo-Österreicherin noch immer nicht ganz fit. Sie trat zwar in Berlin zu ihrer Auftaktpartie gegen Ex-Landsfrau Ekaterina Alexandrowa an, war jedoch offensichtlich nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Sie schnupperte zwar anfangs sogar an einem möglichen Break, doch danach lief nichts mehr zusammen. Nach nur 27 Minuten verlor Potapova den ersten Satz 1:6.
Zwei Wochen bis Wimbledon
Danach schüttelte die Weltranglisten-26. ihrer Gegnerin nur noch die Hand. Offenbar machte es für sie keinen Sinn, weiterzuspielen. Schließlich sind es nur noch zwei Wochen bis Wimbledon. Vor dem dritten Grand Slam des Jahres sollte sich Potapova möglichst gut auskurieren.
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