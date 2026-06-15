Pietro Lombardi crasht nagelneuen Luxus-Schlitten!

Popstar Pietro Lombardi krachte am Sonntagabend in Köln mit seinem nagelneuen Audi Q8 in ein anderes Auto. Die Bilanz: Blechschaden-Drama, Ermittlungen laufen – und Pietro sowie die andere Fahrerin kamen zum Glück mit leichten Verletzungen davon.
Für den deutschen Popstar Pietro Lombardi (34) nahm der Sonntagabend eine unerwartete Wendung. Kurz nach dem Jubel über das 7:1-Spiel der deutschen Nationalmannschaft war der Sänger deutschen Medienberichten zufolge in Köln in einen Verkehrsunfall verwickelt. An der Kreuzung von Marktstraße und Bonner Straße stieß sein neuer Audi Q8 mit dem Pkw einer 20-jährigen Frau zusammen.
Laut Polizeiangaben erlitten sowohl Lombardi als auch die junge Lenkerin bei der Kollision leichte Verletzungen. Nur wenige Stunden zuvor stand der Musiker noch bei einem Kinderfestival in Oberhausen auf der Bühne.
Massiver Schaden und Schaulustige vor Ort
Der Aufprall hinterließ deutliche Spuren, insbesondere am Wagen des Sängers. Fotos vom Unfallort dokumentieren den schwarzen Audi Q8 mit einer stark demolierten Frontpartie. Die Motorhaube wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes nach oben gedrückt, der Kühlergrill wurde herausgerissen und der rechte Scheinwerfer ist komplett zerstört. Über die Fahrbahn waren zahlreiche Trümmerteile verstreut. Laut Berichten von Augenzeugen soll der Airbag in Lombardis Auto nicht ausgelöst haben. Es bildete sich rasch eine große Menschenmenge am Unfallort.
Polizei untersucht den genauen Hergang
Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Sprecher der Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage, nannte aber noch keine Details zur Ursache. Beide beteiligten Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten von der Kreuzung entfernt werden. Das Management des Sängers hat den Unfall bestätigt, während sich Pietro Lombardi selbst bisher nicht dazu äußern wollte.
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