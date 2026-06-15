Pietro Lombardi crasht nagelneuen Luxus-Schlitten!

Massiver Schaden und Schaulustige vor Ort

Der Aufprall hinterließ deutliche Spuren, insbesondere am Wagen des Sängers. Fotos vom Unfallort dokumentieren den schwarzen Audi Q8 mit einer stark demolierten Frontpartie. Die Motorhaube wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes nach oben gedrückt, der Kühlergrill wurde herausgerissen und der rechte Scheinwerfer ist komplett zerstört. Über die Fahrbahn waren zahlreiche Trümmerteile verstreut. Laut Berichten von Augenzeugen soll der Airbag in Lombardis Auto nicht ausgelöst haben. Es bildete sich rasch eine große Menschenmenge am Unfallort.