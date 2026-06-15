Misolic arbeitet mit neuem Trainer an Comeback

Von Rang 81 auf 162

Misolic kann zwar mittlerweile im Training auch wieder aus dem Lauf schlagen, für wettkampfmäßiges Tennis ist er aber noch nicht bereit. Immerhin ist er aktuell aber schmerzfrei. Der Steirer mit kroatischen Wurzeln hat mittlerweile einen neuen Trainer. Luka Kutanjac, der zuvor u.a. mit Ex-Top-Ten-Mann Tomas Berdych zusammengearbeitet hat, heißt der neue Mann an der Seite des ÖTV-Davis-Cup-Spielers.