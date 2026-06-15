Salzburg testet gegen Champions-League-Sieger

Zum Abschluss des Testspielblocks warten noch Highlights für Fußballfeinschmecker. Am 15. Juli wird gleich doppelt getestet: In Anif gegen den japanischen Erstligisten Gamba Osaka und im Nonntal gegen den türkischen Topklub Basaksehir. Der Verein aus Istanbul hat die abgelaufene Saison auf Rang fünf beendet. Drei Tage später will sich die Mannschaft gegen die Mamelodi Sundowns in Mondsee den Feinschliff für den Pflichtspielauftakt holen. Die Südafrikaner feierten erst vor einem Monat den Gewinn der afrikanischen Champions League und schlugen Salzburgs Schwesterklub RB Leipzig Ende Mai in einem Probegalopp 3:1.