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Salzburg testet gegen Champions-League-Sieger

Sport
15.06.2026 14:49
Sota Kitano (re.) und Salzburg kennen ihre Testspielgegner.
Sota Kitano (re.) und Salzburg kennen ihre Testspielgegner.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Salzburgs Vorbereitungsplan ist fixiert. Am Dienstag starten die Bullen mit den obligatorischen Leistungstests, Mittwoch geht es erstmals nach dem Urlaub wieder auf den Rasen in Taxham. Während Bestätigung von Danny Röhl als neuen Trainer noch aussteht, wurden die sechs Testspielgegner fixiert. Die Teams kommen aus drei verschiedenen Kontinenten. Darunter die Mamelodi Sundowns, amtierender Champions-League-Sieger in Afrika.

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Dienstag ist es soweit: Fußball-Bundesligist Salzburg startet mit den obligatorischen Leistungstests in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Der neue Cheftrainer wurde noch nicht offiziell vorgestellt. Mit dem Deutschen Danny Röhl müssen wie berichtet allerdings nur noch finale Details geklärt werden, eine Einigung steht kurz bevor.

Salzburgs erster Test in Seekirchen
Indes hat der Klub die Testspielgegner fixiert. Bevor es zwischen 24. und 26. Juli im ÖFB-Cup erstmals ernst wird, warten auf die Mozartstädter sechs Testspielgegner. Den Anfang macht Regionalligist Seekirchen (26. Juni), gefolgt vom polnischen Verein Gornik Zabrze am 4. Juli im Nonntal. Nach dem Trainingslager in Flachau wartet Metalist Charkiw (9. Juli, Saalfelden).

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Zum Abschluss des Testspielblocks warten noch Highlights für Fußballfeinschmecker. Am 15. Juli wird gleich doppelt getestet: In Anif gegen den japanischen Erstligisten Gamba Osaka und im Nonntal gegen den türkischen Topklub Basaksehir. Der Verein aus Istanbul hat die abgelaufene Saison auf Rang fünf beendet. Drei Tage später will sich die Mannschaft gegen die Mamelodi Sundowns in Mondsee den Feinschliff für den Pflichtspielauftakt holen. Die Südafrikaner feierten erst vor einem Monat den Gewinn der afrikanischen Champions League und schlugen Salzburgs Schwesterklub RB Leipzig Ende Mai in einem Probegalopp 3:1.

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