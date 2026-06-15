„Warum ,Passt schon‘ nicht mehr funktioniert“

Laut Astrologin Astrid Hogl-Kräuter zeigt die aktuelle Zeitqualität, dass sich vieles nicht mehr so leicht verdrängen oder aufschieben lässt. Gefühle und Themen, die lange ignoriert wurden, treten jetzt deutlicher ins Bewusstsein. Aussagen wie „Passt schon“ oder „darum kümmere ich mich später“ wirken zunehmend weniger stimmig. Stattdessen wächst das Bedürfnis nach Klarheit, Ehrlichkeit und echter Kommunikation – besonders in Beziehungen und im Umgang mit sich selbst. Wer jetzt genau hinschaut, kann wichtige Erkenntnisse für sich gewinnen.
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