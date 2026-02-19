Asbest in Spielsand für Kinder nachgewiesen

Die Grünen im Salzburger Landtag fordern die Landesregierung auf, Eltern, Kinder und Bildungspersonal über das Risiko zu informieren. Zudem soll gefärbter Spielsand nicht mehr in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen eingesetzt werden, so Grünen-Klubobfrau Martina Berthold.