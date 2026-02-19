Asbest in Spielsand für Kinder nachgewiesen

In Spielsand für Kinder, aber auch Bastel- und Dekosand wurde krebserregendes Asbest nachgewiesen. Daher warnen bereits Verbraucherschutzzentralen aus Deutschland und Belgien vor den Produkten. Die Grünen in Salzburg sind alarmiert.
Die Grünen im Salzburger Landtag fordern die Landesregierung auf, Eltern, Kinder und Bildungspersonal über das Risiko zu informieren. Zudem soll gefärbter Spielsand nicht mehr in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen eingesetzt werden, so Grünen-Klubobfrau Martina Berthold.
Aus chinesischer Produktion
Nicht betroffen sein soll normaler Sand für Sandkästen an der frischen Luft. Laut Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sind alle Produkte, in denen Asbest nachgewiesen worden ist, aus chinesischer Produktion.
Sollte jemand Spielsand bereits zu Hause haben, sollte die Packung vorsorglich nicht geöffnet werden. Offener Spielsand sollte mit einer FFP2-Maske, Handschuhen und Schutzbrille nass gemacht und aufgesammelt werden. Einatmen des Staubs unbedingt vermeiden!
