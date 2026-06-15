Sängerin Beatrice Egli lüftet „großes Geheimnis“

Und verriet weiter: „Es ist eine spannende Herausforderung, die großen Respekt verlangt, mir aber gleichzeitig unglaublich viel Freude bereitet.“

TV-Debüt im Spätsommer

Ein bisschen müssen sich die Fans aber noch gedulden, denn Eglis Schauspiel-Debüt wird erst im Spätsommer zu sehen sein. So viel sei jedoch schon verraten: Eglis Rolle der Céline Huber wird überraschend im Sonnenhof in Weilhausen auftauchen – ganz zur Freude von Lili Lamminger (Pina Kühr). Denn die beiden Frauen verbindet seit der gemeinsamen Hotelfach-Ausbildung eine langjährige Freundschaft.