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Sängerin Beatrice Egli lüftet „großes Geheimnis“

Society International
15.06.2026 15:36
Beatrice Egli lüftete ein „großes Geheimnis“: Die Schlagersängerin konnte ihre erste ...
Beatrice Egli lüftete ein „großes Geheimnis“: Die Schlagersängerin konnte ihre erste Schauspiel-Rolle ergattern!(Bild: Joyn/Joshua Schneider)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Große Überraschung für die Fans von Beatrice Egli: Die Schlagersängerin lüftete auf Instagram ein süßes Geheimnis, das nicht nur sie, sondern auch ihre Fans glücklich macht!

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Denn bald begeistert die sympathische Schlagersängerin nicht nur auf der Bühne, sondern auch als TV-Star! Die 37-Jährige hat nämlich ihre allererste fiktionale Schauspielrolle ergattert: In der Sat1-Show „Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof“ wird Egli bald als Céline Huber zu sehen sein.

Auf Instagram lüftete Beatrice Egli das Geheimnis um ihre neue Serien-Rolle:

„Spannende Herausforderung“
Für Beatrice Egli ist das ein besonderer Meilenstein in ihrer Karriere. „In den vergangenen Jahren durfte ich vor der Kamera viele unterschiedliche Momente erleben – immer als ich selbst. Nun die Möglichkeit zu haben, eine Figur zu verkörpern und in eine neue Rolle einzutauchen, ist für mich etwas ganz Besonderes“, freute sich die Schweizerin auf das neue Abenteuer.

Und verriet weiter: „Es ist eine spannende Herausforderung, die großen Respekt verlangt, mir aber gleichzeitig unglaublich viel Freude bereitet.“

TV-Debüt im Spätsommer
Ein bisschen müssen sich die Fans aber noch gedulden, denn Eglis Schauspiel-Debüt wird erst im Spätsommer zu sehen sein. So viel sei jedoch schon verraten: Eglis Rolle der Céline Huber wird überraschend im Sonnenhof in Weilhausen auftauchen – ganz zur Freude von Lili Lamminger (Pina Kühr). Denn die beiden Frauen verbindet seit der gemeinsamen Hotelfach-Ausbildung eine langjährige Freundschaft.

Mit ihrer herzlichen Art bringt Céline frischen Wind in den Sonnenhof und gewinnt schnell das Vertrauen ihrer Mitmenschen. Doch Lilli spürt, dass hinter dem strahlenden Lächeln ihrer Freundin mehr steckt. Sie erkennt als Einzige: Céline belastet etwas und sie ist nicht zufällig nach Weilhausen gekommen ...

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„Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof“ startet am 29. Juni 2026 in SAT.1 und auf Joyn.

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