An der Adria verschwinden jetzt 20.000 Liegeplätze

Adria: 20.0000 Liegeplätze verschwinden

Der Wirbel um Sonnenschirme beschränkt sich aber nicht auf Sardinien. Auch an der nördlichen Adria wird kräftig an den Strandregeln geschraubt. In Jesolo sollen größere Abstände zwischen den Sonnenschirmen für mehr Komfort sorgen. Die Strandflächen werden von bisher drei mal zwei auf vier mal vier Meter vergrößert. Für Urlauber bedeutet das zwar mehr Platz, gleichzeitig verschwinden aber rund 20.000 Liegeplätze.