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Am Rodeo Drive

Hollywood ist anders: „Fußball ist nichts für uns“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 14:50
Die WM-Cowboys unterwegs am legendären Rodeo Drive.
Die WM-Cowboys unterwegs am legendären Rodeo Drive.(Bild: Krone KREATIV/Sepp Pail)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi

Die WM-Cowboys machen diesmal Station am exklusiven Rodeo Drive in Los Angeles. Dort wandeln sie auf den Spuren von Pretty Woman, stellen fest, dass die WM im Luxusviertel keine Rolle spielt und begegnen kuriosen Schaufenster-Dekorationen. 

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Eine glitzernde Traumfabrik, ein weltberühmtes Hotel. Das Beverly Wilshire in Los Angeles verkörpert den ultimativen Luxus und diente 1990 als geschichtsträchtige Kulisse für den Hollywood-Klassiker Pretty Woman. Bis heute zieht der Mythos um Julia Roberts als Vivian und Richard Gere als Edward betuchte Gäste weltweit an.

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