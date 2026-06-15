Hollywood ist anders: „Fußball ist nichts für uns“

Die WM-Cowboys machen diesmal Station am exklusiven Rodeo Drive in Los Angeles. Dort wandeln sie auf den Spuren von Pretty Woman, stellen fest, dass die WM im Luxusviertel keine Rolle spielt und begegnen kuriosen Schaufenster-Dekorationen.
Eine glitzernde Traumfabrik, ein weltberühmtes Hotel. Das Beverly Wilshire in Los Angeles verkörpert den ultimativen Luxus und diente 1990 als geschichtsträchtige Kulisse für den Hollywood-Klassiker Pretty Woman. Bis heute zieht der Mythos um Julia Roberts als Vivian und Richard Gere als Edward betuchte Gäste weltweit an.
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