Asbestgefahr: Gewissheit bringt erst das Frühjahr

Langer Rechtsstreit möglich

Bleiben die Abbaustätten weiter geschlossen, wird dies wohl eine juristische Auseinandersetzung nach sich ziehen. Das Problem dabei: Anders als in Deutschland gibt es in Österreich keine eindeutige gesetzliche Regelung. Es ist also gut möglich, dass die Sache erst höchstgerichtlich ausjudiziert werden muss – was womöglich Jahre dauern kann. Temmel appelliert daher erneut an den Bund, endlich klare Grenzwerte festzulegen, damit man eine eindeutige Entscheidungsgrundlage habe. Zuständig ist hier allein der Bund, ein Alleingang des Landes ist rechtlich nicht möglich.