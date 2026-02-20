Anwalt reichte Klage gegen Grenzkontrollen ein

Sprint-Hoffnung mit hoher Lactatverträglichkeit
Ein betroffener Jurist aus Steyr (OÖ), der beruflich häufig nach Deutschland fahren muss, schaltete nun wegen ständiger Grenzkontrollen das Bayerische Verwaltungsgericht in München ein. Er will auch eine Klärung durch den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Der Jurist ist zuversichtlich, die bisher gängige europarechtswidrige Praxis zu Fall bringen zu können.
Dem Steyrer Rechtsanwalt Hubert Niedermayr reicht es. Er will sich die Grenzkontrollen bei seinen Fahrten über das sogenannte „Deutsche Eck“ nicht länger gefallen lassen.
