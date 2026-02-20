Anwalt reichte Klage gegen Grenzkontrollen ein

Ein betroffener Jurist aus Steyr (OÖ), der beruflich häufig nach Deutschland fahren muss, schaltete nun wegen ständiger Grenzkontrollen das Bayerische Verwaltungsgericht in München ein. Er will auch eine Klärung durch den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Der Jurist ist zuversichtlich, die bisher gängige europarechtswidrige Praxis zu Fall bringen zu können.