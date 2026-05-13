Im diesjährigen ESC ist ganz viel OÖ drinnen

Sie gehören fast schon zum Inventar bei den Olympischen Spielen und tischen den Promis beim Opernball Getränke und Essen auf. Die Schüler der Tourismusschule Bad Leonfelden (Baletour) haben nun bei einem weiteren Großevent ihr Können gezeigt. Beim großen Empfang vor dem Eurovisions Song Contest (ESC) in Wien sorgte eine 30-köpfige Delegation (nur ein Lehrer war dabei) aus dem Mühlviertel für das Wohl der Gäste.