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Kellner und Leberkäse

Im diesjährigen ESC ist ganz viel OÖ drinnen

Oberösterreich
13.05.2026 19:00
Die Schüler posierten mit vielen Teilnehmern des ESC.
Die Schüler posierten mit vielen Teilnehmern des ESC.(Bild: Baletour)
Porträt von Gerald Schwab
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Gerald Schwab und Philipp Zimmermann

Beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Wien steckt auch ganz viel Oberösterreich drinnen. Die Schüler der Tourismusschule Bad Leonfelden bewirteten die Stars, und der Leberkäse von Viktoria und Lukas Finsterer aus Weng begeisterte die Menschen.

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Sie gehören fast schon zum Inventar bei den Olympischen Spielen und tischen den Promis beim Opernball Getränke und Essen auf. Die Schüler der Tourismusschule Bad Leonfelden (Baletour) haben nun bei einem weiteren Großevent ihr Können gezeigt. Beim großen Empfang vor dem Eurovisions Song Contest (ESC) in Wien sorgte eine 30-köpfige Delegation (nur ein Lehrer war dabei) aus dem Mühlviertel für das Wohl der Gäste.

„Alle waren extrem locker“
Vertreter und Künstler aller 35 Teilnehmerstaaten waren im Rathaus zusammen gekommen, um den ESC zu feiern. „Es war eine freundliche und entspannte Veranstaltung. Die Stars hautnah zu erleben war einmalig, und alle waren extrem locker“, war Baletour-Schülerin Viola (18) begeistert.

„Am Ende war alles aufgegessen“
Auch Viktoria und Lukas Finsterer aus Weng konnten ein paar Künstler persönlich kennenlernen. „Vor allem die Schweizerin war sehr sympathisch und hat viel Interesse an uns und der Landwirtschaft gezeigt“, so die beiden, die vom Landwirtschaftsministerium nach Wien eingeladen worden waren. Am Samstag durften die Innviertler mit 39 weiteren Landwirten rund 400 geladenen Gästen die heimische Kulinarik präsentieren und heimische Schmankerl näher bringen.

Der Leberkäse von Viktoria und Lukas Finsterer kam bei den Gästen sehr gut an.
Der Leberkäse von Viktoria und Lukas Finsterer kam bei den Gästen sehr gut an.(Bild: Finsterer)

Viktoria und Lukas konnten mit ihrem Leberkäse im Glas punkten: „Wir hatten 50 Gläser zu je 370 Gramm in vier verschiedenen Sorten mit – normal, Käse, Chili und Pizza. Die Rückmeldungen waren super, und am Ende war auch alles aufgegessen.“

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