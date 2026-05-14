Titelkampf: „Psychologischer Vorteil bei Sturm“

„Der LASK hätte es sich verdient!“

Doch selbst ein Remis wäre ja für den LASK noch kein Titel-K.o. – den Linzern reicht ja in Wien, wo sie auch 1965 Meister wurden, ein Punkt zur Krönung. Trotzdem sieht auch Herzog die Grazer zumindest psychologisch im Vorteil: „Sturm hat nichts zu verlieren – und kennt diese Drucksituationen aus den letzten beiden Jahren!“ Herzog weiter: „Umgekehrt hat der LASK alles in der eigenen Hand – sie sollten es bei der Austria so angehen wie im Cupfinale gegen Altach!“ Polster: „Das stimmt – und dazu hätte es sich der LASK auch verdient.“