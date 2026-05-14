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Polster und Herzog

Titelkampf: „Psychologischer Vorteil bei Sturm“

Bundesliga
14.05.2026 07:19
Toni Polster (li.) und Andi Herzog freuen sich auf den Titel-Showdown in der Bundesliga – und ...
Toni Polster (li.) und Andi Herzog freuen sich auf den Titel-Showdown in der Bundesliga – und auf ihre „Krone“-Auftritte am 21. Mai in Vöcklabruck und am 26. Mai in Wiener Neustadt.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Vor ihren nächsten beiden Auftritten im Rahmen der „Krone“-Live-Bühnen-Show - am 21. Mai in Vöcklabruck und am 26. Mai in Wiener Neustadt – sinnieren Österreichs Fußballlegenden und Schmähbrüder Andi Herzog und Toni Polster über den Titel-Showdown in der Bundesliga. LASK oder Sturm – wer wird Österreichs neuer Fußball-König?

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Erobert der LASK nach 61 Jahren endlich wieder den Meistertitel und damit sogar das zweite Double – oder zaubert der SK Sturm Graz am Sonntag dank eines Heimsieges über Rapid und einer gleichzeitigen Niederlage der Linzer bei der Wiener Austria in letzter Sekunde doch noch den Titel-Hattrick?

„Toni hat ja nie um Titel gespielt“
„Den Toni braucht ihr das aber nicht fragen, der hat ja nie um einen Meistertitel gespielt – er kennt eher den Abstiegskampf aus nächster Nähe“, kommt’s von Andi Herzog grinsend retour, ehe er Polster plötzlich den Meistertipp trotzdem zutraut – noch dazu einen todsicheren: „Der Toni wird sicher sagen, die Schwarz-Weißen werden Meister!“

Kultige Live-Show
Die „Krone“ bringt Herzog und Polster auf die Bühne

Dienächsten Tour-Stops stehen unmittelbar bevor. Andi Herzog und Toni Polster gehen im Rahmen der (inzwischen fast schon kultigen) „Krone“-Live-Show wieder auf die Bühne:

Wuchteln am Fließband, Live-Musik von Pete Art und Band, Interaktive Elemente und zwei Legenden in Hochform – mehr geht für echte Fußballfans nicht.

Die Frage ist nur welche: Die aus Linz oder die aus Graz? Polster, der mit Herzog am 21. Mai bei der „Krone“-Live-Bühnenshow in Vöcklabruck und am 26. Mai in der Arena Nova in Neustadt den Doppelpass spielt, meint dazu: „Sturm wird mit Rapid keine Probleme haben. Denn in dieser Mannschaft stimmt wenig bis gar nichts – kaum ein Rapid-Spieler kommt an seien Leistungsgrenze – deshalb tippe ich eher auf die Grazer, auch weil meine Austria gegen den LASK sicher nicht verlieren wird.“

„Der LASK hätte es sich verdient!“
Doch selbst ein Remis wäre ja für den LASK noch kein Titel-K.o. – den Linzern reicht ja in Wien, wo sie auch 1965 Meister wurden, ein Punkt zur Krönung. Trotzdem sieht auch Herzog die Grazer zumindest psychologisch im Vorteil: „Sturm hat nichts zu verlieren – und kennt diese Drucksituationen aus den letzten beiden Jahren!“ Herzog weiter: „Umgekehrt hat der LASK alles in der eigenen Hand – sie sollten es bei der Austria so angehen wie im Cupfinale gegen Altach!“ Polster: „Das stimmt – und dazu hätte es sich der LASK auch verdient.“

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