Obstbauern beklagen bis zu 30 Prozent Ausfälle

Erdbeeren, Gurken und Co. sind von den kalten Temperaturen stark betroffen, Kirschen, Marillen und Kernobst hingegen weniger. Trotz teils spürbarer Ausfälle sind die heimischen Landwirte dennoch vorsichtig optimistisch – sofern endlich der heiß ersehnte Regen kommt.
In der Nacht auf Mittwoch hat es gefroren. Am Dienstag waren wir noch schwer beschäftigt, alle Kulturen abzudecken. Leider waren die vergangenen Wochen von Schäden geprägt, bei den Erdbeeren sind rund 30 Prozent kaputt“, bedauert Clemens Berger. Bodenkulturen wie Einlegegurken oder eben Erdbeeren waren stark betroffen. „Zuerst hieß es, es käme viel Regen, kein Frost. Da haben wir eingestreut, damit die Erdbeeren nicht im Schlamm liegen. Dann kam doch der Frost, wo das Stroh wieder schädlich war, weil es die Bodenwärme gedämmt hat“, erklärt der Landwirt aus Scharten.
Schäden und Ausfälle
Der genaue Schaden sei bislang nicht zu beziffern. Zu Ernteausfällen kommen auch vom Wind beschädigte Vliesdecken. „Es sind viele negative Faktoren zusammengekommen, der frühe Frost im Herbst, die Trockenheit und dann die Kälte. Dafür sieht jetzt die Prognose für eine schöne Reife gut aus“, ist Berger dennoch optimistisch.
Höhe schützt Früchte
Deutlich besser war das Frühjahr für Baumobst: „In ein bis zwei Metern Höhe, wo unsere Kirschen, Marillen und Zwetschken hängen, war die Kälte kein Problem. Wir würden uns sehr über Regen freuen“, so Horst Hubmer vom Firlingerhof in Scharten: „Der Niederschlag wird immer unberechenbarer, aber mit etwas Regen gehen wir von einem guten Obstjahr aus.“
„Mit blauem Auge davongekommen“
„An den Eisheiligen sind wir laut ersten Schätzungen wohl mit einem blauen Auge davongekommen“, meint auch Stefan Kastenhofer von der Landwirtschaftskammer OÖ. Äpfel und Birnen seien kein Thema gewesen, Bodenkulturen und Gemüse wie auch Kürbisse hingegen schon.
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