Obstbauern beklagen bis zu 30 Prozent Ausfälle

In der Nacht auf Mittwoch hat es gefroren. Am Dienstag waren wir noch schwer beschäftigt, alle Kulturen abzudecken. Leider waren die vergangenen Wochen von Schäden geprägt, bei den Erdbeeren sind rund 30 Prozent kaputt“, bedauert Clemens Berger. Bodenkulturen wie Einlegegurken oder eben Erdbeeren waren stark betroffen. „Zuerst hieß es, es käme viel Regen, kein Frost. Da haben wir eingestreut, damit die Erdbeeren nicht im Schlamm liegen. Dann kam doch der Frost, wo das Stroh wieder schädlich war, weil es die Bodenwärme gedämmt hat“, erklärt der Landwirt aus Scharten.