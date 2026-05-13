Zwischen Klassikevents & Brauchtumsveranstaltungen

Ob das große Maibaumkraxeln in Freinberg, die Mostkost in Rohr im Kremstal oder das Salzkammergut Maisingen: Tradition wird in Oberösterreich hoch gehalten. Wer es lieber klassisch mag, findet auch genug Unterhaltungsangebote, etwa die AK Classic-Reihe im Linzer Brucknerhaus oder das Barockfestival in Steyr. Die „Krone“ präsentiert zudem die Pferdemesse in Wels.