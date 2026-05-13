Beats und Party für die Zukunft von Linzer Kindern

Engagement trifft Musik: Beim Charity‑Clubbing am 29. Mai des Rotary Club Linz‑Landhaus steht neben Tanz und Begegnung vor allem eines im Mittelpunkt – bessere Bildungschancen für Kinder. Auch der bekannte Linzer Modedesigner Gottfried macht mit.
„Unsere Schule hat großes Glück“, freut sich Michaela Kainmüller, Direktorin der VS 8 Linz („Goetheschule“)
Der Rotary Club Linz‑Landhaus hat die Schule für das Kinderhilfsprojekt „Zukunft schenken“ ausgewählt. Neben finanzieller Unterstützung für iPads und Tonieboxen engagieren sich Clubmitglieder auch als Schwimmbegleitung oder Lesepaten im Unterricht. Zudem werden Ausflüge begleitet, es gibt gemeinsames „Garteln“ und „Werken“.
Es ist an uns, ihnen nicht nur Worte zu lehren, sondern auch Zugehörigkeit zu schenken; nicht nur Regeln zu vermitteln, sondern Vertrauen wachsen zu lassen.
Modeschöpfer Gottfried M. Birklbauer in seinem Atelier
Insgesamt fördert der Rotary Club Linz‑Landhaus vier Linzer Volksschulen mit rund 1200 Kindern. Die Integration von 80 Nationen und 60 Sprachen wird aktiv gelebt. „Das ist weit mehr als eine gesellschaftliche Aufgabe – es ist Ausdruck unseres menschlichen Selbstverständnisses“, sagt Gottfried Birklbauer, Modedesigner und engagiertes Clubmitglied. „Es geht darum, Zugehörigkeit zu schenken und Vertrauen wachsen zu lassen.“
Feiern für einen guten Zweck
Mit dem „Stayin‘ Alive – Charity‑Clubbing“ soll das Projekt weiter ausgebaut werden.
Am Freitag, 29. Mai (20 Uhr), lädt der Rotary Club Linz‑Landhaus ins Palais Kaufmännischer Verein. Die Band „The Bad Powells“ spielt Hits der 70er‑ und 80er‑Jahre. Der gesamte Reinerlös kommt dem Projekt zugute.
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