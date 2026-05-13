Beats und Party für die Zukunft von Linzer Kindern

Feiern für einen guten Zweck

Mit dem „Stayin‘ Alive – Charity‑Clubbing“ soll das Projekt weiter ausgebaut werden.

Am Freitag, 29. Mai (20 Uhr), lädt der Rotary Club Linz‑Landhaus ins Palais Kaufmännischer Verein. Die Band „The Bad Powells“ spielt Hits der 70er‑ und 80er‑Jahre. Der gesamte Reinerlös kommt dem Projekt zugute.