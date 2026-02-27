So können Sie die Darmkrebs-Gefahr minimieren

In Österreich registriert man jährlich etwa 5000 Neuerkrankungen an Darmkrebs (Dickdarm- und Enddarmkrebs zusammen). Beide Geschlechter sind in etwa gleichermaßen betroffen. Das Lebenszeitrisiko, an Darmkrebs zu erkranken, liegt hierzulande bei etwa 5-6 Prozent (also eine von 18 bis 20 Personen erhält im Laufe ihres Lebens diese Diagnose). Etwa 9 von 10 solcher Leiden entstehen ohne familiäre Vorbelastung. In frühen Stadien sind die Heilungschancen sehr gut (5-Jahres-Überleben um 90-95 %). Studien zeigen, dass regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen die Sterblichkeit durch Darmkrebs deutlich senken.