Kreuzfahrtschiff lässt Passagiere auf Insel zurück

Passagiere konnten nicht erreicht werden

Der Kapitän beschloss daher, früher als vorgesehen auszulaufen. Doch da geplant war, dass der Aufenthalt in Funchal bis am Mittwochabend dauern sollte, waren noch nicht alle Kreuzfahrt-Touristen an Bord. Die Crew versuchte, noch zwei Gäste auf Landgang zu erreichen damit sie wieder einsteigen, jedoch ohne Erfolg. Um 6.15 Uhr setzte sich das Schiff in Bewegung. Es sei die einzige sichere Option gewesen, wie das Magazin „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtete.