Wegen Unwetter
Kreuzfahrtschiff lässt Passagiere auf Insel zurück
Das Kreuzfahrtschiff AIDAluna hat am Mittwoch ohne Passagiere auf einer Insel zurückgelassen, als es vorzeitig aus einem Hafen auslaufen musste. Wegen schlechter Wind- und Wellenverhältnisse entschied der Kapitän den Hafen auf Madeira zu verlassen – trotz der Tatsache, dass sich noch Urlauber auf Landgang befanden.
Das Schiff war auf einer einwöchigen „Kanaren mit Madeira“-Kreuzfahrt unterwegs. Dabei war auch ein Overnight-Stopp in Funchal auf Madeira vorgesehen. Doch in der Nacht wurde das Wetter immer schlechter – das Schiff wurde von Wellen gegen den Pier gedrückt. Es bestand große Gefahr, dass die AIDAluna durch die starken Bewegungen beschädigt werden könnte.
Passagiere konnten nicht erreicht werden
Der Kapitän beschloss daher, früher als vorgesehen auszulaufen. Doch da geplant war, dass der Aufenthalt in Funchal bis am Mittwochabend dauern sollte, waren noch nicht alle Kreuzfahrt-Touristen an Bord. Die Crew versuchte, noch zwei Gäste auf Landgang zu erreichen damit sie wieder einsteigen, jedoch ohne Erfolg. Um 6.15 Uhr setzte sich das Schiff in Bewegung. Es sei die einzige sichere Option gewesen, wie das Magazin „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtete.
Der Konzern AIDA Cruises kümmerte sich schließlich um die Weiterreise der zurückgelassenen Passagiere. Die Liegeplätze in Funchal sind offenbar unterschiedlich anfällig für bestimmte Wetter- und Wellenbedingungen: Andere Kreuzfahrtschiffe konnten die stürmische Nacht gefahrlos im Hafen verbringen.
Wegen des verkürzten Aufenthalts wurde ein anderer Stopp, der nicht im Reiseprogramm vorgesehen, geplant. So lief das Schiff schließlich Arrecife auf Lanzarote an und die Passagiere konnten eine zusätzliche Insel besuchen.
