Tonnen verseuchtes Brasilien-Rind in EU entdeckt

Mercosur-Kritiker fühlen sich bestätigt

Auch politisch gewinnt der Fall an Sprengkraft. Greenpeace ortet einen demokratiepolitischen Skandal rund um das EU-Mercosur-Abkommen. Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay wird nämlich trotz einer noch ausstehenden Überprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union in Kürze angewendet. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel an. Am Donnerstag hatten die beiden Uruguay und Argentinien das Abkommen ratifiziert und damit den Weg für diesen Schritt geebnet.