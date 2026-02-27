Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Greenpeace alarmiert

Tonnen verseuchtes Brasilien-Rind in EU entdeckt

Außenpolitik
27.02.2026 11:20
Porträt von Mark Perry
Porträt von Petja Mladenova
Von Mark Perry und Petja Mladenova

Ein Lebensmittelskandal sorgt in der EU für Alarmstimmung: Offenbar ist belastetes Rindfleisch aus Brasilien in den europäischen Handel gelangt – und das trotz wiederholter Zusicherungen von Mercosur-Befürwortern, die Importkontrollen seien streng und lückenlos. Nun steht der Verdacht im Raum, dass genau diese Schutzmechanismen versagt haben könnten.

0 Kommentare

Nach Behördenangaben wurden vier Lieferungen mit insgesamt rund 62.781 Kilogramm brasilianischem Rindfleisch entdeckt, die mit dem in der EU verbotenen Wachstumshormon Estradiol belastet gewesen sein sollen. Das Hormon wird in der Tiermast eingesetzt, ist in Europa jedoch wegen möglicher Gesundheitsrisiken strikt untersagt.

Besonders brisant: Ein erheblicher Teil der Ware wurde bereits an mehrere Käufer weiterverkauft und damit in den EU-Markt eingeschleust. Zwei weitere Chargen mit jeweils rund 25 Tonnen gefrorenem Fleisch konnten von niederländischen Behörden rechtzeitig gestoppt und für den Vertrieb gesperrt werden.

Tonnen von verseuchtem Fleisch sind offenbar im Umlauf.
Tonnen von verseuchtem Fleisch sind offenbar im Umlauf.(Bild: isavira - stock.adobe.com)

Österreich ist nicht betroffen
Die Warnmeldungen zu den betroffenen Lieferungen sollen laut Behörden bereits im Vorjahr an mehrere EU-Staaten ergangen sein, nachdem Unregelmäßigkeiten bei Kontrollen festgestellt worden waren. Bis Jänner wurden Spuren der belasteten Ware in rund zehn Ländern entdeckt, darunter Deutschland, Italien und Tschechien. In mehreren Staaten wie Polen wurden daraufhin zusätzliche Inspektionen angeordnet, um mögliche Restbestände aufzuspüren. Österreich und dessen vorbildliche Lebensmittelhändler sind nicht betroffen.

Lesen Sie auch:
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Unterzeichnungszeremonie zu Mercosur im ...
Obwohl Prüfung läuft
Von der Leyen: EU wendet Mercosur vorläufig an
27.02.2026

In der Landwirtschaft sorgt der Fall für massive Empörung. Paul Nemecek, Direktor des NÖ Bauernbundes, kritisiert, dass europäische Bauern strengste Auflagen erfüllen müssten, während in die EU importierte Produkte aus Brasilien offenbar nicht denselben Kontrollen standhalten. Das untergrabe Wettbewerbsgleichheit und Verbrauchervertrauen zugleich.

Mercosur-Kritiker fühlen sich bestätigt
Auch politisch gewinnt der Fall an Sprengkraft. Greenpeace ortet einen demokratiepolitischen Skandal rund um das EU-Mercosur-Abkommen. Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay wird nämlich trotz einer noch ausstehenden Überprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union in Kürze angewendet. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel an. Am Donnerstag hatten die beiden Uruguay und Argentinien das Abkommen ratifiziert und damit den Weg für diesen Schritt geebnet.

Kontrollen haben offenbar versagt.
Kontrollen haben offenbar versagt.(Bild: EPA/MATIAS MARTIN CAMPAYA)

Für Kritiker ist der aktuelle Fleischfund ein warnendes Signal: Schon im Jänner sollen EU-Kontrollen Auffälligkeiten festgestellt haben, dennoch wurde politisch weiter Druck gemacht, das Abkommen voranzutreiben. Der Fall könnte damit zum Symbol einer größeren Grundsatzfrage werden – ob Handelsinteressen schneller sind als Lebensmittelsicherheit. Denn wenn verbotene Hormone trotz Kontrollsystemen in Europa auftauchen, steht nicht nur ein Handelsabkommen auf dem Prüfstand, sondern das Vertrauen der Konsumenten selbst.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
27.02.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
BrasilienEuropaÖsterreich
Rind
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
148.751 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.655 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
106.651 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2599 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1340 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1219 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Außenpolitik
Gelingt Trendwende?
Budget, Impfungen: Das hat die Regierung noch vor
Experten traten zurück
Latein-Kürzungspläne: Widerstand gegen Wiederkehr
Greenpeace alarmiert
Tonnen verseuchtes Brasilien-Rind in EU entdeckt
Strafantrag zugestellt
Causa Casinos: WKStA erhebt Anklage gegen Strache
Ukraine ist erbost
Ungarn-Vorwurf: Kiew will „Waffen und Geld“ für Öl
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf