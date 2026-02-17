Vorsicht, zu viel Vitamin D kann gefährlich sein!

Bei Vergiftung rasch handeln!

Kommt es zur Vitamin-D-Vergiftung, müssen Ärztinnen und Ärzte schnell handeln: Vitamin D wird sofort abgesetzt, die Nieren durch viel Flüssigkeit – oft intravenös – entlastet. Bei schweren Fällen kommen Medikamente zum Einsatz, die den Kalziumspiegel rasch senken. Doch oft dauert es Wochen, bis sich der Körper wieder stabilisiert hat.

„Vitamin D ist wichtig – aber es ist kein harmloses Wellness-Produkt. In Maßen ist es hilfreich. Im Übermaß kann es lebensgefährlich werden“, macht Dr. Christian Maté abschließend klar.