Abfahrt der Damen in Soldeu ab 11 Uhr LIVE

Hütters Energie ist bei null

„Die Energie ist eher bei null, die Grundspannung nicht so da. Aber wegen ein paar Bazillen gebe ich nicht auf. Ich habe im Training heute schon eine Steigerung gemerkt, hoffe weiter und bin zuversichtlich“, sagte die Steirerin Hütter. Sie wolle alles Negative in der Vergangenheit lassen, auch die 2019 in Andorra erlittene Knieverletzung. „So gut wie heuer habe ich es hier noch nie gesehen. Es macht Spaß. Auch wenn die Voraussetzungen bei mir nicht die besten sind und es zum Kämpfen wird: Ich habe schon gezeigt, dass ich das kann. Auf Zug fahren und klein machen“, lautet ihre Devise.