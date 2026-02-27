Paukenschlag! Alexandri- Schwestern verlassen OSV

Paukenschlag für den Österreichischen Schwimmverband! Die erfolgreichen Synchron-Schwimmerinnen Vasiliki, Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri verlassen den OSV und werden zukünftig unter der griechischen Fahne antreten.
„Zunächst möchten wir dem österreichischen Verband unseren aufrichtigen Dank für alles aussprechen, was er uns auf sportlicher, organisatorischer und moralischer Ebene geboten hat. Die Unterstützung, die Möglichkeiten und die Bedingungen, die er uns gegeben hat, haben wesentlich zu unserer sportlichen Entwicklung und zu unserer Ausbildung als Spitzensportler beigetragen. Diese Erfahrung wird immer ein wichtiger und geschätzter Teil unserer sportlichen Laufbahn bleiben. Gleichzeitig sind wir jedoch der Meinung, dass es an der Zeit ist, zu unseren Wurzeln zurückzukehren“, begründeten die Schwestern in einer Aussendung.
Bereits in den kommenden Tagen wollen die Drillinge mit ihrer Mutter in ihr Heimatland fliegen, heißt es weiter. „Wir danken Anna-Maria, Eirini und Vasiliki für ihren Einsatz und gratulieren ihnen zu den einzigartigen Erfolgen, die sie auch für Österreich, die Fördergeber und den Schwimmverband erschwommen haben. Wir wünschen den Damen alles Gute für ihren weiteren sportlichen wie auch privaten Weg“, meinte OSV-Präsident Arno Pajek.
Seit Monaten ohne Trainerin
Die Alexandris waren nach der Rückkehr von Kurzzeittrainerin Takako Nakajima aus familiären Gründen in ihre Heimat Japan im vergangenen Jahr seit Monaten ohne Trainerin, konnten somit nicht richtig trainieren. Welche genauen weiteren Gründe – in der Aussendung wurden „private“ genannt – mitgespielt haben, ist nicht ganz klar. Fakt ist, dass die Alexandris nicht mehr für Österreich starten können, genauso aber aktuell nicht für Griechenland. Um die Sportnationalität wechseln zu können, müsste eine entsprechende Anfrage des griechischen Verbands gestellt werden. Österreich müsste dann auch zustimmen.
Stolze Medaillensammlung
2012 waren die Schwestern nach Österreich gekommen, 2014 erhielten sie die Staatsbürgerschaft. Zweifellos schrieb das Trio seither mit seinen Erfolgen rot-weiß-rote Sportgeschichte. Neben zwei WM-Goldmedaillen schmücken zwei WM-Bronzemedaillen sowie eine EM-Goldmedaille, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen durch Anna-Maria/Eirini-Marina den Lebenslauf der Schwestern. Vasiliki holte im Solo zwei Vize-WM-Titel sowie zweimal EM-Gold und dreimal EM-Silber.
Für Österreichs Synchronschwimmen ist es ein herber Schlag, im Kampf um Medaillen wird man in den nächsten Jahren dadurch nicht mehr mitmischen können. „Es gibt talentierten Nachwuchs, aber die sind im Juniorenalter, das dauert schon seine Zeit“, so OSV-Sportdirektor Walter Bär. Bei der EM in Paris wird Österreich sicher nicht vertreten sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.