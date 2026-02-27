Paukenschlag! Alexandri- Schwestern verlassen OSV

Seit Monaten ohne Trainerin

Die Alexandris waren nach der Rückkehr von Kurzzeittrainerin Takako Nakajima aus familiären Gründen in ihre Heimat Japan im vergangenen Jahr seit Monaten ohne Trainerin, konnten somit nicht richtig trainieren. Welche genauen weiteren Gründe – in der Aussendung wurden „private“ genannt – mitgespielt haben, ist nicht ganz klar. Fakt ist, dass die Alexandris nicht mehr für Österreich starten können, genauso aber aktuell nicht für Griechenland. Um die Sportnationalität wechseln zu können, müsste eine entsprechende Anfrage des griechischen Verbands gestellt werden. Österreich müsste dann auch zustimmen.