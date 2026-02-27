Neue Pächter für Altes Brauhaus und Badrestaurant

Jetzt ist er voller Tatendrang und hat trotz dieses jugendlichen Alters drei Mentoren – Paul und Ilona Püspök sowie Vater Christoph – im Hintergrund. „Das Lokal wird die traditionelle österreichische Küche genauso leben wie die Paprikaküche, die es unter Ilona gab“, verspricht der junge Mann. Auf der Speisekarte soll die Region zu finden sein. „Regionalität und Saisonalität werden modern interpretiert“, macht er neugierig. Der erste Mann in der Küche wird Rupert Doppelreiter. „Ansonsten sind wir noch auf der Suche nach Mitarbeitern für einen Ganzjahresbetrieb“, bittet Familie Wieser um Bewerbungen. Ebenfalls fixiert: Das Gefrorene kommt von der Seewinkler Eismanufaktur. Man darf also gespannt sein!