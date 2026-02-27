Neue Pächter für Altes Brauhaus und Badrestaurant

In Frauenkirchen und Gols im Burgenland freut man sich: Zwei Lokale, die zu den Orten einfach dazu gehören, haben neue Wirtsleut‘ gefunden. Heuer kann man wirklich sagen: Alles neu macht der Mai! Im Wonnemonat wollen nämlich beide Gastronomen für ihre Gäste wieder aufsperren.
Das „Altes Brauhaus“ in Frauenkirchen wurde einst vom Landesfürsten Esterhazy erbaut und ist bis heute ein Wirtshaus. In die Familie Püspök kam es 1962 und ist für sie seitdem eine Herzensangelegenheit.
Seit Dezember 2025 wird es behutsam umgebaut. Dabei wird das ehemalige Stadtcafé in das Brauhaus eingegliedert und alles auf den neuesten Stand gebracht. Im Mai soll nun mit einem neuen Pächter nicht nur in eine neue Saison, sondern auch in die Zukunft gegangen werden. Der neue Mann im Brauhaus ist Philipp Wieser.
Der 26-Jährige ist dank seiner Eltern – sie führen seit 23 Jahren das Knappenstöckl im Schloss Halbturn – in der Gastronomie aufgewachsen und hat das Pannoneum absolviert. Nach einem Studium in Unternehmensführung und einem Master im Personalwesen ging es für den jungen Mann nach Australien, wo er diese Ausbildungen auch noch in Englisch meisterte.
Jetzt ist er voller Tatendrang und hat trotz dieses jugendlichen Alters drei Mentoren – Paul und Ilona Püspök sowie Vater Christoph – im Hintergrund. „Das Lokal wird die traditionelle österreichische Küche genauso leben wie die Paprikaküche, die es unter Ilona gab“, verspricht der junge Mann. Auf der Speisekarte soll die Region zu finden sein. „Regionalität und Saisonalität werden modern interpretiert“, macht er neugierig. Der erste Mann in der Küche wird Rupert Doppelreiter. „Ansonsten sind wir noch auf der Suche nach Mitarbeitern für einen Ganzjahresbetrieb“, bittet Familie Wieser um Bewerbungen. Ebenfalls fixiert: Das Gefrorene kommt von der Seewinkler Eismanufaktur. Man darf also gespannt sein!
Aus Badrestaurant wird jetzt die „essBar“
Auch in Gols freut man sich über neue Pächter des Badrestaurants. Mit Wolfgang Meiringer übernimmt ein Golser Gastronom, den viele kennen das Lokal im Golser Freibad. Sein Imbisswagen „Wurst & Bier“ ist längst ein Begriff im Ort. Gemeinsam mit Tochter Kathi und Partnerin Andrea will er dem Badrestaurant nicht nur den neuen Namen „essBar“ sondern auch eine klare Handschrift geben: regional, bodenständig und verlässlich.
Im Mai geht‘s los. Damit ist klar: Im Golser Freibad wird heuer nicht nur angebadet – es wird auch neu aufgetischt. Den Golser Bürgermeister Kilian Brandstätter freuts. „Bei mehr als 40.000 Gästen im Jahr muss auch die Gastronomie zum Freibad passen. Die Besucher sollen sich bei uns rundum wohlfühlen – im Becken genauso wie bei Speis und Trank. Umso mehr freut es mich, dass wir die Familie Meiringer dafür gewinnen konnten“, freut sich Brandstätter auf die neue Saison.
