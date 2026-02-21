Vorteilswelt
Erschöpft und müde

Krank ohne Befund: So wirkt Psyche auf den Körper

Leben
21.02.2026 19:03
Psychologin Sabine Viktoria Schneider hat sich auf Mind-Body-Medizin spezialisiert und nutzt die ...
Psychologin Sabine Viktoria Schneider hat sich auf Mind-Body-Medizin spezialisiert und nutzt die Verbindung von Körper und Psyche.(Bild: Lukas Beck)
Porträt von Sonja Jakubowics
Von Sonja Jakubowics

Manchmal fühlt man sich krank, ohne zu wissen, warum. Es zwickt und schmerzt, aber weit und breit keine plausible Erklärung. Wenn Ärzte keine klaren Befunde finden, liegen die Ursachen oft in der Psyche. Psychologin Sabine Viktoria Schneider hat sich auf Mind-Body-Medizin spezialisiert.

0 Kommentare

Erschöpfung, Müdigkeit und chronische Schmerzen – und kein ersichtlicher Grund. Betroffene laufen oft jahrelang von Arzt zu Arzt, ohne Diagnose, ohne Befund. Das ist frustrierend und oft auch beängstigend. In ihrem neuen Buch „Wenn der Arzt nicht weiter weiß“ zeigt die österreichische Psychologin Dr. Sabine Viktoria Schneider, wie eng Körper und Psyche zusammenhängen.

Mehr Krone+ Artikel

Leben
21.02.2026 19:03
Erschöpft und müde
Erschöpft und müde
Krank ohne Befund: So wirkt Psyche auf den Körper
