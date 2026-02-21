Krank ohne Befund: So wirkt Psyche auf den Körper

Erschöpfung, Müdigkeit und chronische Schmerzen – und kein ersichtlicher Grund. Betroffene laufen oft jahrelang von Arzt zu Arzt, ohne Diagnose, ohne Befund. Das ist frustrierend und oft auch beängstigend. In ihrem neuen Buch „Wenn der Arzt nicht weiter weiß“ zeigt die österreichische Psychologin Dr. Sabine Viktoria Schneider, wie eng Körper und Psyche zusammenhängen.