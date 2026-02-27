100.000 Euro Schaden: Mann fiel auf Betrüger rein

In Leoben wurde einem 70-jährigen Mann eine E-Mail, die über den angeblichen Ablauf seiner „Finanz-Online“-Daten informierte, zum Verhängnis. Ein Link in der Mail führte den Pensionisten auf eine täuschend echt aussehende Webseite, auf der persönliche Daten wie etwa Kontoinformationen einzugeben waren. Tatsächlich handelte es sich dabei aber um eine betrügerische „Phishing-Seite“, mit der es Kriminelle auf Kontakt- und Bankdaten ihrer Opfer abgesehen haben.