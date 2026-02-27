Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei warnt

100.000 Euro Schaden: Mann fiel auf Betrüger rein

Steiermark
27.02.2026 10:46
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein 70-jähriger Steirer wurde zum Opfer von Betrügern: Eine angeblich abgelaufene „FinanzOnline“-Registrierung wurde ihm zum Verhängnis. Der entstandene Schaden für den Pensionisten aus Leoben beläuft sich auf knapp 100.000 Euro. Die Polizei warnt nun erneut vor Nachrichten dieser Art.

0 Kommentare

In Leoben wurde einem 70-jährigen Mann eine E-Mail, die über den angeblichen Ablauf seiner „Finanz-Online“-Daten informierte, zum Verhängnis. Ein Link in der Mail führte den Pensionisten auf eine täuschend echt aussehende Webseite, auf der persönliche Daten wie etwa Kontoinformationen einzugeben waren. Tatsächlich handelte es sich dabei aber um eine betrügerische „Phishing-Seite“, mit der es Kriminelle auf Kontakt- und Bankdaten ihrer Opfer abgesehen haben. 

Mehrere Überweisungen getätigt
Nur wenige Tage später wurde der 70-Jährige von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter kontaktiert, um angeblich widerrechtliche Zugriffe auf sein Konto zu stornieren. Bei dem Anruf dürfte es sich jedoch um einen sogenannten Spoofing-Anruf gehandelt haben, bei dem Betrüger ihre eigene Rufnummer verschleiern. 

Im Gespräch zwischen dem Pensionisten und dem angeblichen Bankmitarbeiter, das mehr als eineinhalb Stunden dauerte, überzeugte der Betrüger sein Opfer schließlich, Push-Nachrichten in seiner Bank-App zu bestätigen. Wie sich aber später herausstellte, handelte es sich dabei um die Freigabe eines höheren Überweisungslimits. Durch zwei in der Folge durchgeführte Überweisungen auf unterschiedliche Konten entstand ein finanzieller Schaden von knapp 100.000 Euro für den 70-Jährigen.

Polizei und Finanzministerium warnen
Die Ehefrau des Mannes kontaktierte noch während des Telefonats die eigentliche Betreuerin der Bank. Diese wies die Pensionistin an, sämtliche Überweisungen sofort zu stoppen und keine Freigaben mehr zu tätigen. Das betroffene Bankkonto wurde zudem sofort gesperrt. Daraufhin erstattete der 70-Jährige Anzeige bei der Polizei. Der Kriminaldienst der Polizei Leoben ermittelt nun gegen vorerst unbekannte Täter.

Die Polizei warnt unterdessen erneut vor derartigen Betrugsmaschen, die oftmals über SMS oder E-Mails in Umlauf gebracht werden. Dabei wird stets vor einem angeblichen Ablauf der Registrierung für „FinanzOnline“ gewarnt. Das Finanzministerium betont, dass es niemals Nachrichten mit Links zur Übermittlung von persönlichen Daten versendet. Sollte durch eine derartige Situation ein finanzieller Schaden entstehen, sollten Betroffene Anzeige bei der nächsten Polizeiinspektion erstatten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
27.02.2026 10:46
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
148.751 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.655 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
106.651 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2599 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1340 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1219 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf