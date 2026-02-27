Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Wenn ich in Besims tote Augen schaue …

Kolumnen
27.02.2026 11:00
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Von Susanne Wiesinger
Der Mord an einer 64-jährigen Frau hat mich betroffen gemacht. Lese ich über Gewaltverbrechen, denke ich zuerst an die Opfer. Wie geht es den Hinterbliebenen, deren Leben sich nun radikal ändern wird? Dass die mutmaßliche Täterin erst 14 war, hat mich nicht schockiert. Auch laut Polizeistatistik steigt die Zahl der Jugendlichen, die Messerattacken sowie andere Gewaltdelikte verüben, stetig.

Ich arbeite jetzt schon lange als Lehrerin. Leider stelle ich fest, dass sich in den vergangenen Jahren etwas erheblich verändert hat. Streit und Raufereien gab es immer. Mobbing ist kein neues Phänomen. Was aber immer mehr Kindern und Jugendlichen fehlt, sind Mitgefühl für andere und die Fähigkeit, Reue zu empfinden.

Lesen Sie auch:
Nach der tödlichen Attacke am Friedhof Baumgarten: Die Jugendliche steht unter strenger ...
Teenie in Einzelzelle
Jenny nach Bluttat in U-Haft: „Warum bin ich da?“
27.02.2026

Es scheint sie nicht zu berühren, wenn sie bei einer Tat beobachtet werden. Als ich den neunjährigen Besim erwischte, wie er einem Mitschüler einen Rempler gab, sodass dieser über die Stufen fiel, meinte er völlig unaufgeregt: „Der nervt halt!“ Selbstverständlich hatte dieses Verhalten Konsequenzen und ein Elterngespräch zur Folge. Besim kontrolliert seine Wut seither ein wenig besser. Jedoch nur, sofern er sich beobachtet weiß.

Unlängst habe ich den Buben gefragt, wie er sich fühlt, wenn ihm jemand weh getan hat. Emotionslos hat er geantwortet: „Ist mir egal. Ich mach’s ja auch.“ Als ich in Besims ausdrucksloses Gesicht und seine „toten“ Augen geschaut habe, musste ich mir eingestehen: Ich habe mich in diesem Moment vor ihm gegruselt.

Kolumnen
27.02.2026 11:00
