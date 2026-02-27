Wenn ich in Besims tote Augen schaue …

Es scheint sie nicht zu berühren, wenn sie bei einer Tat beobachtet werden. Als ich den neunjährigen Besim erwischte, wie er einem Mitschüler einen Rempler gab, sodass dieser über die Stufen fiel, meinte er völlig unaufgeregt: „Der nervt halt!“ Selbstverständlich hatte dieses Verhalten Konsequenzen und ein Elterngespräch zur Folge. Besim kontrolliert seine Wut seither ein wenig besser. Jedoch nur, sofern er sich beobachtet weiß.