Frontal gegen Lkw gekracht: 23-jähriger Lenker tot

Das erste Unglück passierte Donnerstagabend in Leobersdorf im Bezirk Baden. Eine 54-Jährige dürfte mit zu hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr eingefahren sein und dadurch die Kontrolle über ihren Pkw verloren haben. Sie kam zunächst auf die Gegenfahrbahn und schließlich komplett von der Straße ab. Anschließend prallte ihr Auto gegen ein Straßendenkmal und kam auf dem Dach zum Liegen. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur mehr ihren Tod feststellen.