Frontal gegen Lkw gekracht: 23-jähriger Lenker tot

Zwei Dramen auf Niederösterreichs Straßen: Ein schlimmer Unfall hat Freitagfrüh einem 23-Jährigen im Weinviertel das Leben gekostet. Er war mit seinem Klein-Lkw frontal in einen Lastwagen gekracht. Für eine 54-Jährige kam nach einem Unfall im Bezirk Baden jede Hilfe zu spät.
Das erste Unglück passierte Donnerstagabend in Leobersdorf im Bezirk Baden. Eine 54-Jährige dürfte mit zu hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr eingefahren sein und dadurch die Kontrolle über ihren Pkw verloren haben. Sie kam zunächst auf die Gegenfahrbahn und schließlich komplett von der Straße ab. Anschließend prallte ihr Auto gegen ein Straßendenkmal und kam auf dem Dach zum Liegen. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur mehr ihren Tod feststellen.
Auf Gegenfahrbahn gekommen
Um 2 Uhr früh musste dann ein Großaufgebot der Rettungskräfte nach Poysdorf in den Bezirk Mistelbach ausrücken. Zwei Lenker waren nach einem schlimmen Unfall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Ein 23-jähriger Pole dürfte mit seinem Klein-Lkw auf die Gegenfahrbahn der LB7 geraten sein. Dort krachte er frontal gegen einen entgegenkommenden Lastwagen.
Lkw krachte gegen Baum
Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Anhänger des Lkw rechts in den Straßengraben geschleudert, das Zugfahrzeug kam links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Transporter kippte hingegen zur Seite und kam etwa 100 Meter weiter auf der Beifahrerseite zum Liegen.
Im Krankenhaus verstorben
Der junge Pole und der Lkw-Lenker (35) wurden schwerst verletzt in tschechische Krankenhäuser geflogen, wo der 23-Jährige wenig später verstarb. Die LB7 musste während des Einsatzes komplett gesperrt werden, es kam dadurch auch auf der A5 zu Beeinträchtigungen.
