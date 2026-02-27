Causa Casinos: WKStA erhebt Anklage gegen Strache

Strache-Prozess musste verschoben werden

Der neue Strafantrag gegen Strache ist auch der Grund, warum der erste Prozesstag in der Spesen-Causa gegen den Ex-FPÖ-Chef verschoben wurde – die „Krone“ berichtete. Zunächst hatte es vom Wiener Straflandesgericht geheißen, ein Zuständigkeitswechsel sei die Ursache. Liegen gegen eine Person zwei Anklagen vor, müssen laut Strafprozessordnung beide in einer Hauptverhandlung und von einem Richter abgehandelt werden. Bei Strafanträgen der WKStA ergibt sich auch am Gericht eine Sonderzuständigkeit. Der konkrete Fall muss nun also einem Richter zugeteilt werden, der auf Wirtschaftsstrafsachen spezialisiert ist.