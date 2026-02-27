Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strafantrag zugestellt

Causa Casinos: WKStA erhebt Anklage gegen Strache

Innenpolitik
27.02.2026 10:57
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erhebt in der Causa Casinos Anklage gegen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Am Freitag wurde ein entsprechender Strafantrag zugestellt. Es geht um die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG.

0 Kommentare

Es geht um einen vermuteten Deal rund um die teilstaatliche Casinos Austria AG (CASAG), der innerhalb der türkis-blauen Regierung geschlossen worden sein soll. Ermittelt wurde nach einer anonymen Anzeige seit Juni 2019.

Anklage gegen Strache und Novomatic-Akteure
Jetzt wird der frühere FPÖ-Vizekanzler Strache wegen Vorteilsannahme zur Beeinflussung angeklagt, wie die WKStA bekanntgab. Gegen zwei Verantwortliche des Glücksspielkonzerns Novomatic wird Anklage wegen Vorteilszuwendung zur Beeinflussung – also „Anfüttern“ - erhoben.

Konkret soll Strache gefordert haben, den der FPÖ nahestehenden Sidlo auf einem Ticket von CASAG-Miteigentümer Novomatic in den CASAG-Vorstand zu entsenden – obwohl er für diesen Posten nur wenig qualifiziert gewesen sein soll. Im Gegenzug soll die FPÖ Entgegenkommen bei etwaigen Gesetzesänderungen beim kleinen Glücksspiel nach der Wiener Wahl signalisiert haben.

Heinz-Christian Strache, ehemaliger FPÖ-Vizekanzler wird in der Causa Casinos angeklagt ...
Heinz-Christian Strache, ehemaliger FPÖ-Vizekanzler wird in der Causa Casinos angeklagt (Archivbild).(Bild: APA/EVA MANHART)
Lesen Sie auch:
Bis jetzt hat HC Strache jeden Prozess für sich entschieden – auch den Berufungsprozess vor dem ...
10 Jahre Haft drohen
Strache-Prozess verschoben: Kann er erneut siegen?
25.02.2026
WKStA vermutete Deal
Causa Casinos: Ermittlungen wurden eingestellt
16.01.2025

Beschuldigten droht zwei Jahre Haft
Die WKStA hatte zu den Ermittlungen mit der Oberstaatsanwaltschaft Wien Rücksprache gehalten. Nach einer Weisung wurden zusätzlich die Tatbestände Vorteilsannahme und Vorteilszuwendung zur Beeinflussung geprüft, was schließlich zur Anklage führte. Der Strafrahmen beträgt für alle Beschuldigten bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, weswegen die Causa vor einem Einzelrichter verhandelt wird.

Für Novomatic „nicht nachvollziehbar“
Für die Novomatic ist es in einer ersten Reaktion „nicht nachvollziehbar, auf Basis welcher neuen Erkenntnisse nun ein Strafantrag eingebracht wurde“. Weder hätten zusätzliche Einvernahmen stattgefunden, noch gebe es neue Beweismittel, die diese Entscheidung erklären würden, hieß es in der Aussendung.

Strache-Prozess musste verschoben werden
Der neue Strafantrag gegen Strache ist auch der Grund, warum der erste Prozesstag in der Spesen-Causa gegen den Ex-FPÖ-Chef verschoben wurde – die „Krone“ berichtete. Zunächst hatte es vom Wiener Straflandesgericht geheißen, ein Zuständigkeitswechsel sei die Ursache. Liegen gegen eine Person zwei Anklagen vor, müssen laut Strafprozessordnung beide in einer Hauptverhandlung und von einem Richter abgehandelt werden. Bei Strafanträgen der WKStA ergibt sich auch am Gericht eine Sonderzuständigkeit. Der konkrete Fall muss nun also einem Richter zugeteilt werden, der auf Wirtschaftsstrafsachen spezialisiert ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
27.02.2026 10:57
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Heinz Christian StrachePeter Sidlo
FPÖKorruptionsstaatsanwaltschaftCasinos AustriaNovomatic
AnklageVizekanzlerRegierung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
148.751 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.655 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
106.651 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2599 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1340 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1219 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Innenpolitik
Gelingt Trendwende?
Budget, Impfungen: Das hat die Regierung noch vor
Experten traten zurück
Latein-Kürzungspläne: Widerstand gegen Wiederkehr
Greenpeace alarmiert
Tonnen verseuchtes Brasilien-Rind in EU entdeckt
Strafantrag zugestellt
Causa Casinos: WKStA erhebt Anklage gegen Strache
Ukraine ist erbost
Ungarn-Vorwurf: Kiew will „Waffen und Geld“ für Öl
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf