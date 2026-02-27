Olympiasieger Larkin schießt Red Wings zum Sieg

Eishockey-Olympiasieger Dylan Larkin hat die Detroit Red Wings in der NHL zum Sieg in Ottawa geschossen. Im ersten Spiel der Senators und der Red Wings nach der olympischen Pause erzielte der US-Center beim 2:1 nach Verlängerung beide Gäste-Tore.
Brady Tkachuk hatte Ottawa in Front gebracht, bevor sein US-Nationalteam-Kollege mit einem Doppelpack konterte und die Partie nach 110 Sekunden in der Overtime entschied. Detroits ÖEHV-Legionär Marco Kasper blieb ohne Scorerpunkt.
„Es war etwas ganz anderes als das olympische Goldmedaillen-Match gegen Kanada. Aber dieses Tor (in der Verlängerung, Anm.) war enorm wichtig für unser Team. Es ist toll, wieder mit den Burschen zusammen zu sein“, meinte Matchwinner Larkin.
100 Punkte für McDavid
Connor McDavid hat indes beim 8:1-Sieg seiner Edmonton Oilers bei den Los Angeles Kings ein Tor und einen Assist verbucht, der Kanadier hält nun bei 100 Punkten. Es ist bereits seine sechste dreistellige NHL-Saison in Serie bzw. neunte insgesamt. Damit liegt McDavid hinter seinen legendären Landsleuten Wayne Gretzky (15) und Mario Lemieux (10) auf Rang drei.
