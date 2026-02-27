Olympiasieger Larkin schießt Red Wings zum Sieg

100 Punkte für McDavid

Connor McDavid hat indes beim 8:1-Sieg seiner Edmonton Oilers bei den Los Angeles Kings ein Tor und einen Assist verbucht, der Kanadier hält nun bei 100 Punkten. Es ist bereits seine sechste dreistellige NHL-Saison in Serie bzw. neunte insgesamt. Damit liegt McDavid hinter seinen legendären Landsleuten Wayne Gretzky (15) und Mario Lemieux (10) auf Rang drei.