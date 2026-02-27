San Antonio Spurs feiern den elften Sieg in Serie

Die San Antonio Spurs haben in der NBA ihren elften Sieg in Serie angeschrieben. Bei den Brooklyn Nets setzten sich Victor Wembanyama und Co. am Donnerstag (Ortszeit) 126:110 durch.
Der Franzose blieb dabei mit nur zwölf Punkten unter seinen Möglichkeiten. Seit zehn Jahren haben die Spurs nicht mehr eine derartige Siegesserie hingelegt. San Antonio liegt in der Western Conference aktuell auf Rang zwei, nur Titelverteidiger Oklahoma City Thunder ist bisher noch erfolgreicher.
Niederlagen-Serie für Bulls
Ganz und gar nicht läuft es hingegen derzeit für die Chicago Bulls. Das 112:127 gegen die Portland Trail Blazers war bereits die elfte Niederlage in Folge für den Serienmeister der 1990er-Jahre. Nur zweimal in der Klubgeschichte haben die Bulls bisher einen schlechteren Lauf hingelegt.
