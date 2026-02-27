Betrunkener krachte mit Auto in die Musikschule

Fahrerflucht begangen hat ein 65-jähriger Lenker in Niederösterreich, nachdem er mitten in der Nacht betrunken mit dem Kastenwagen in eine Musikschule gekracht war. Doch was er nicht mitbekam: Ein Kennzeichen blieb am Unfallort zurück. Der Mann wurde ausgeforscht, der Führerschein ist nun weg.
Ein aufsehenerregender Unfall riss Dienstagnacht gleich mehrere Bewohner in Göstling an der Ybbs im Bezirk Scheibbs aus dem Schlaf. Weit nach Unterrichtsende war ein Kastenwagen in den Eingangsbereich der Musikschule gekracht. Die Teile der Eingangstür lagen meterweit verteilt. Doch beim Blick aus dem Fenster sahen die Anrainer nur mehr einen Kastenwagen, der rückwärts aus der Schule fuhr und danach flüchtete.
Zu Hause angetroffen
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ. Doch der Lenker hatte am Unfallort eine Kennzeichentafel verloren. Wenig später konnte der Zulassungsbesitzer ausgeforscht und zu Hause angetroffen werden. Ein Alkotest verlief positiv. Der Führerschein wurde dem 65-Jährigen abgenommen. Er wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.