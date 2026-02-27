Betrunkener krachte mit Auto in die Musikschule

Ein aufsehenerregender Unfall riss Dienstagnacht gleich mehrere Bewohner in Göstling an der Ybbs im Bezirk Scheibbs aus dem Schlaf. Weit nach Unterrichtsende war ein Kastenwagen in den Eingangsbereich der Musikschule gekracht. Die Teile der Eingangstür lagen meterweit verteilt. Doch beim Blick aus dem Fenster sahen die Anrainer nur mehr einen Kastenwagen, der rückwärts aus der Schule fuhr und danach flüchtete.