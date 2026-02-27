LIVESTREAM: Oberwart gegen Donaufeld ab 19.25 Uhr

Frühjahrsauftakt für Aufstiegskandidat Oberwart in der 3. Liga! Die Südburgenländer bekommen es im krone.tv-Livespiel (ab 19.25 Uhr) mit Meister Donaufeld zu tun. Die Wiener wollen nach dem schwachen Herbstdurchgang wieder in die Spur finden – die Oberwarter hingegen wollen wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg einfahren.